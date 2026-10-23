„Soha nem merem kezdeményezni a szexet” – Miért vagy szégyellős a hálószobában?

Összehasonlítva
Egyszer belenéztem a férjem laptopjába és bárcsak ne tettem volna. Kíváncsi voltam, hogy milyen pornót néz, mert meg akartam lepni az ágyban a közelgő Valentin napon. A leszbipornón nem csodálkoztam, meg is mosolyogtam, elvégre erre minden pasi gerjed. A többi videó láttán viszont elszorult a torkom.
Olyan extrém dolgokat láttam, amiket én soha nem vállalnék be. Még a töredékét sem… Így nemcsak a szexi meglepetés maradt el, hanem a szexuális életünk is hanyatlik, mert tudom, hogy én kevés vagyok a férjemnek. Mielőtt elélvez, mindig percekig csukva van a szeme, és biztos vagyok benne, hogy ilyenkor azokra az extrém, undorító jelenetekre gondol, hogy el tudjon menni.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.