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„Soha nem merem kezdeményezni a szexet” – Miért vagy szégyellős a hálószobában?
unsplash.com

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„Soha nem merem kezdeményezni a szexet” – Miért vagy szégyellős a hálószobában?

Szőke Angéla
Írta 2026.10.23.
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Minden nő kielégítő szexuális életre vágyik, de ennek több akadálya lehet. Olvasóink őszintén mesélnek arról, mi az, ami visszatartja őket a hálószobában.

Összehasonlítva

Egyszer belenéztem a férjem laptopjába és bárcsak ne tettem volna. Kíváncsi voltam, hogy milyen pornót néz, mert meg akartam lepni az ágyban a közelgő Valentin napon. A leszbipornón nem csodálkoztam, meg is mosolyogtam, elvégre erre minden pasi gerjed. A többi videó láttán viszont elszorult a torkom.

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Olyan extrém dolgokat láttam, amiket én soha nem vállalnék be. Még a töredékét sem… Így nemcsak a szexi meglepetés maradt el, hanem a szexuális életünk is hanyatlik, mert tudom, hogy én kevés vagyok a férjemnek. Mielőtt elélvez, mindig percekig csukva van a szeme, és biztos vagyok benne, hogy ilyenkor azokra az extrém, undorító jelenetekre gondol, hogy el tudjon menni.

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