Ezt a 4 dolgot SOHA ne tisztítsd ecettel, hiába ajánlják mindenhol!

Az ecet szinte minden háztartási tippgyűjteményben felbukkan csodaszerként: vízkőtlenít, szagtalanít, fertőtlenít, és még a pénztárcát is kíméli...

Csakhogy pont ez az egyetemes lelkesedés okozza a bajt, mert az ecet savassága, ami a vízkő ellen olyan hatékony, bizonyos anyagoknál maradandó kárt okoz. Van négy olyan felület és eszköz a lakásban, amelyeknél jobb, ha inkább mellőzzük, bármennyire is csábító a filléres megoldás.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az ecetsav ugyanis nem válogat: ugyanúgy nekimegy a drága márványpultnak, mint a vízkövesedett csapnak. A különbség csak annyi, hogy az egyiknél ez előny, a másiknál komoly, sokszor visszafordíthatatlan károsodás.

1. Márvány és más természetes kő felületek

A konyhapultok, fürdőszobai mosdók és padlólapok kedvelt alapanyaga a márvány, a mészkő vagy a travertin, ezek azonban mind meszes, bázikus kőzetek. Az ecet savtartalma szó szerint reakcióba lép a kő felszínével, ami matt foltokat, karcnak tűnő érdes részeket hagy maga után. Ez a jelenség, az úgynevezett marás, nem pucolással távolítható el, hanem csak szakember által végzett csiszolással és polírozással javítható. Olvass még a témában Így fess pasztell vagy neonszínű tojásokat – Mutatjuk a biztos módszert A narancs 7 meglepő felhasználási módja, amit nem sejtenél 5 gyógynövény, ami elűzi a pechet: kettőt még most is elültethetsz 5+1 váratlan hely, ahova láthatatlan tárolókat tehetsz a fürdőben

Ezeknél a felületeknél semleges pH-jú, kifejezetten kőre ajánlott tisztítószer vagy egyszerű meleg szappanos víz a biztonságos választás.

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