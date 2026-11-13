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Ezt a 4 dolgot SOHA ne tisztítsd ecettel, hiába ajánlják mindenhol!
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Ezt a 4 dolgot SOHA ne tisztítsd ecettel, hiába ajánlják mindenhol!

Farkas Izabella
Írta 2026.11.13.
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Az ecet szinte minden háztartási tippgyűjteményben felbukkan csodaszerként: vízkőtlenít, szagtalanít, fertőtlenít, és még a pénztárcát is kíméli...

Csakhogy pont ez az egyetemes lelkesedés okozza a bajt, mert az ecet savassága, ami a vízkő ellen olyan hatékony, bizonyos anyagoknál maradandó kárt okoz. Van négy olyan felület és eszköz a lakásban, amelyeknél jobb, ha inkább mellőzzük, bármennyire is csábító a filléres megoldás.

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Az ecetsav ugyanis nem válogat: ugyanúgy nekimegy a drága márványpultnak, mint a vízkövesedett csapnak. A különbség csak annyi, hogy az egyiknél ez előny, a másiknál komoly, sokszor visszafordíthatatlan károsodás.

1. Márvány és más természetes kő felületek

Márvány konyhapult takarítás
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A konyhapultok, fürdőszobai mosdók és padlólapok kedvelt alapanyaga a márvány, a mészkő vagy a travertin, ezek azonban mind meszes, bázikus kőzetek. Az ecet savtartalma szó szerint reakcióba lép a kő felszínével, ami matt foltokat, karcnak tűnő érdes részeket hagy maga után. Ez a jelenség, az úgynevezett marás, nem pucolással távolítható el, hanem csak szakember által végzett csiszolással és polírozással javítható.

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Ezeknél a felületeknél semleges pH-jú, kifejezetten kőre ajánlott tisztítószer vagy egyszerű meleg szappanos víz a biztonságos választás.

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