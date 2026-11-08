Okosabb vagy, mint egy vasárnapi tudásverseny résztvevője? Teszteld a tudásodat!

Van az a vasárnap délutáni hangulat, amikor a kanapén ülve az ember azon kapja magát, hogy egy tévés vetélkedő kérdésein gondolkodik, és szentül hiszi, hogy ő bizony villámgyorsan rávágta volna a választ. Most itt a lehetőség, hogy ki is próbáld.
Ebben a kvízben összegyűjtöttünk tíz kérdést a művészet és kultúra világából, megspékelve történelemmel, földrajzzal, egy kis biológiával és gasztronómiával – pont úgy, ahogy egy igazán jó vetélkedőben szokás keverni a témákat.
Nem kell szaktudás, csak éberség és egy jó adag kíváncsiság. Ha szereted próbára tenni magad, ez a kvíz neked szól – lássuk, hány pontot tudsz összegyűjteni!
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Melyik festő festette a világhírű 'Mona Lisa' (La Gioconda) című portrét?
A festményt Leonardo da Vinci alkotta a 16. század elején, és ma a párizsi Louvre-ban tekinthető meg.
Melyik zeneszerző szerezte a 'Holdfény szonáta' néven ismert zongoraszonátát?
Ludwig van Beethoven 1801-ben komponálta a művet, amely eredetileg nem viselte ezt a nevet – a becenevet később egy kritikus adta neki.
Melyik szobrász alkotta meg 'A gondolkodó' (Le Penseur) néven ismert bronzszobrot?
Auguste Rodin francia szobrász alkotása eredetileg egy nagyobb kompozíció, a 'Pokol kapuja' részeként készült.
Ki írta a 'Don Quijote' című regényt?
Miguel de Cervantes spanyol író 1605-ben jelentette meg a mű első részét, amelyet sokan a modern regény egyik előfutárának tartanak.
Melyik ország fővárosa Canberra?
Sokan tévesen Sydney-t vagy Melbourne-t gondolják fővárosnak, pedig a politikai döntések miatt kifejezetten erre a célra hozták létre Canberrát.
Mi a szén vegyjele a periódusos rendszerben?
A szén jele a 'C', és minden ismert élőlény szerves vegyületeinek alapvető építőköve.
Melyik birodalom fővárosa volt Konstantinápoly a középkorban?
A várost a Bizánci Birodalom fővárosaként ismerték évszázadokon át, mielőtt 1453-ban az Oszmán Birodalom kezébe került.
Melyik kontinensről származik eredetileg a kakaóbab, a csokoládé alapanyaga?
A kakaófát eredetileg Közép- és Dél-Amerika őslakosai termesztették, az aztékok és maják is nagyra tartották az italát.
Melyik filmben hangzik el a híres mondat: 'May the Force be with you'?
A mondat a 'Csillagok háborúja' univerzumának egyik legismertebb szlogenje, amely 1977 óta kíséri a sorozatot.
Ki írta és adta elő eredetileg az 'Imagine' című világhírű dalt?
John Lennon 1971-ben jelentette meg a dalt, amely a béke és az egyetemes testvériség himnuszává vált.
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