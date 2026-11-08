Okosabb vagy, mint egy vasárnapi tudásverseny résztvevője? Teszteld a tudásodat!

Művészet, történelem, földrajz és egy kis gasztronómia – 10 kérdés, amivel kiderül, mennyire vagy otthon az általános műveltségben.

Van az a vasárnap délutáni hangulat, amikor a kanapén ülve az ember azon kapja magát, hogy egy tévés vetélkedő kérdésein gondolkodik, és szentül hiszi, hogy ő bizony villámgyorsan rávágta volna a választ. Most itt a lehetőség, hogy ki is próbáld.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ebben a kvízben összegyűjtöttünk tíz kérdést a művészet és kultúra világából, megspékelve történelemmel, földrajzzal, egy kis biológiával és gasztronómiával – pont úgy, ahogy egy igazán jó vetélkedőben szokás keverni a témákat.

Nem kell szaktudás, csak éberség és egy jó adag kíváncsiság. Ha szereted próbára tenni magad, ez a kvíz neked szól – lássuk, hány pontot tudsz összegyűjteni! Olvass még a témában Okosabb vagy, mint egy rejtvényfejtő nagymester? Teszteld a tudásodat! Nők vicces hasonlatai a szexről: „Olyan, mint amikor valaki vakarja a hátad, de kihagyja azt a pontot, ahol viszket.” „Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki? Lepipálnád egy országos tudásverseny döntősét? Teszteld a tudásodat!

0% Melyik festő festette a világhírű 'Mona Lisa' (La Gioconda) című portrét? Leonardo da Vinci Raffaello Santi Michelangelo Buonarroti Helyes! Helytelen! A festményt Leonardo da Vinci alkotta a 16. század elején, és ma a párizsi Louvre-ban tekinthető meg. Tovább >> Melyik zeneszerző szerezte a 'Holdfény szonáta' néven ismert zongoraszonátát? Franz Schubert Ludwig van Beethoven Frédéric Chopin Helyes! Helytelen! Ludwig van Beethoven 1801-ben komponálta a művet, amely eredetileg nem viselte ezt a nevet – a becenevet később egy kritikus adta neki. Tovább >> Melyik szobrász alkotta meg 'A gondolkodó' (Le Penseur) néven ismert bronzszobrot? Camille Claudel Auguste Rodin Constantin Brâncuși Helyes! Helytelen! Auguste Rodin francia szobrász alkotása eredetileg egy nagyobb kompozíció, a 'Pokol kapuja' részeként készült. Tovább >> Ki írta a 'Don Quijote' című regényt? Federico García Lorca Miguel de Cervantes Lope de Vega Helyes! Helytelen! Miguel de Cervantes spanyol író 1605-ben jelentette meg a mű első részét, amelyet sokan a modern regény egyik előfutárának tartanak. Tovább >> Melyik ország fővárosa Canberra? Új-Zéland Ausztrália Dél-Afrika Helyes! Helytelen! Sokan tévesen Sydney-t vagy Melbourne-t gondolják fővárosnak, pedig a politikai döntések miatt kifejezetten erre a célra hozták létre Canberrát. Tovább >> Mi a szén vegyjele a periódusos rendszerben? Co C S Helyes! Helytelen! A szén jele a 'C', és minden ismert élőlény szerves vegyületeinek alapvető építőköve. Tovább >> Melyik birodalom fővárosa volt Konstantinápoly a középkorban? Bizánci Birodalom Szent Római Birodalom Perzsa Birodalom Helyes! Helytelen! A várost a Bizánci Birodalom fővárosaként ismerték évszázadokon át, mielőtt 1453-ban az Oszmán Birodalom kezébe került. Tovább >> Melyik kontinensről származik eredetileg a kakaóbab, a csokoládé alapanyaga? Afrika Amerika Ázsia Helyes! Helytelen! A kakaófát eredetileg Közép- és Dél-Amerika őslakosai termesztették, az aztékok és maják is nagyra tartották az italát. Tovább >> Melyik filmben hangzik el a híres mondat: 'May the Force be with you'? Vissza a jövőbe Star Trek Csillagok háborúja Helyes! Helytelen! A mondat a 'Csillagok háborúja' univerzumának egyik legismertebb szlogenje, amely 1977 óta kíséri a sorozatot. Tovább >> Ki írta és adta elő eredetileg az 'Imagine' című világhírű dalt? Paul McCartney John Lennon Elton John Helyes! Helytelen! John Lennon 1971-ben jelentette meg a dalt, amely a béke és az egyetemes testvériség himnuszává vált. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy vasárnapi tudásverseny résztvevője? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a tudást Nem lett telitalálat a mai kvíz, de ez igazán nem baj – a jó hír, hogy most legalább pár új érdekességgel gazdagodtál. Senki sem tudhat mindent, és egy vasárnap délután pont jó alkalom arra, hogy lazán, tét nélkül tanulj valami újat. Legközelebb biztos jobban megy majd! Szilárd középmezőny – egész ügyes vagy! Látszik, hogy van rálátásod a világra: a művészettől a földrajzig sok mindenben otthon vagy, csak néhány apró csapda szúrt közbe. Egy kvízesten simán megállnád a helyed az átlagnál jobb csapatban – a következő alkalommal talán már a dobogóra is felférsz. Igazi tudásbajnok vagy! Lenyűgöző teljesítmény: úgy tűnik, nálad ritkán fordul elő, hogy egy kvízkérdés fogást talál rajtad. Akár egy vetélkedő csapatkapitányaként is megállnád a helyed – a barátaid biztosan szívesen hívnának be téged a csapatukba legközelebb. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármennyi pontot is gyűjtöttél, a lényeg, hogy jól szórakoztál közben – és most már legalább tudod, mire figyelj, ha legközelebb egy kvízesten ülsz.

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