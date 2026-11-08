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Okosabb vagy, mint egy vasárnapi tudásverseny résztvevője? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.08.
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Művészet, történelem, földrajz és egy kis gasztronómia – 10 kérdés, amivel kiderül, mennyire vagy otthon az általános műveltségben.

Van az a vasárnap délutáni hangulat, amikor a kanapén ülve az ember azon kapja magát, hogy egy tévés vetélkedő kérdésein gondolkodik, és szentül hiszi, hogy ő bizony villámgyorsan rávágta volna a választ. Most itt a lehetőség, hogy ki is próbáld.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett

Ebben a kvízben összegyűjtöttünk tíz kérdést a művészet és kultúra világából, megspékelve történelemmel, földrajzzal, egy kis biológiával és gasztronómiával – pont úgy, ahogy egy igazán jó vetélkedőben szokás keverni a témákat.

Nem kell szaktudás, csak éberség és egy jó adag kíváncsiság. Ha szereted próbára tenni magad, ez a kvíz neked szól – lássuk, hány pontot tudsz összegyűjteni!

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Melyik festő festette a világhírű 'Mona Lisa' (La Gioconda) című portrét?

Helyes! Helytelen!

A festményt Leonardo da Vinci alkotta a 16. század elején, és ma a párizsi Louvre-ban tekinthető meg.

Melyik zeneszerző szerezte a 'Holdfény szonáta' néven ismert zongoraszonátát?

Helyes! Helytelen!

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Melyik szobrász alkotta meg 'A gondolkodó' (Le Penseur) néven ismert bronzszobrot?

Helyes! Helytelen!

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Ki írta a 'Don Quijote' című regényt?

Helyes! Helytelen!

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Melyik ország fővárosa Canberra?

Helyes! Helytelen!

Sokan tévesen Sydney-t vagy Melbourne-t gondolják fővárosnak, pedig a politikai döntések miatt kifejezetten erre a célra hozták létre Canberrát.

Mi a szén vegyjele a periódusos rendszerben?

Helyes! Helytelen!

A szén jele a 'C', és minden ismert élőlény szerves vegyületeinek alapvető építőköve.

Melyik birodalom fővárosa volt Konstantinápoly a középkorban?

Helyes! Helytelen!

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Melyik kontinensről származik eredetileg a kakaóbab, a csokoládé alapanyaga?

Helyes! Helytelen!

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Melyik filmben hangzik el a híres mondat: 'May the Force be with you'?

Helyes! Helytelen!

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Ki írta és adta elő eredetileg az 'Imagine' című világhírű dalt?

Helyes! Helytelen!

John Lennon 1971-ben jelentette meg a dalt, amely a béke és az egyetemes testvériség himnuszává vált.

Okosabb vagy, mint egy vasárnapi tudásverseny résztvevője? Teszteld a tudásodat!
Még gyűjtögeted a tudást

greyscale photo of man sitting by the table using headphones and microphone while smiling

Nem lett telitalálat a mai kvíz, de ez igazán nem baj – a jó hír, hogy most legalább pár új érdekességgel gazdagodtál. Senki sem tudhat mindent, és egy vasárnap délután pont jó alkalom arra, hogy lazán, tét nélkül tanulj valami újat. Legközelebb biztos jobban megy majd!
Szilárd középmezőny – egész ügyes vagy!

Festmény Frida Kahlo-ról

Látszik, hogy van rálátásod a világra: a művészettől a földrajzig sok mindenben otthon vagy, csak néhány apró csapda szúrt közbe. Egy kvízesten simán megállnád a helyed az átlagnál jobb csapatban – a következő alkalommal talán már a dobogóra is felférsz.
Igazi tudásbajnok vagy!

Majom ül a fán

Lenyűgöző teljesítmény: úgy tűnik, nálad ritkán fordul elő, hogy egy kvízkérdés fogást talál rajtad. Akár egy vetélkedő csapatkapitányaként is megállnád a helyed – a barátaid biztosan szívesen hívnának be téged a csapatukba legközelebb.

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