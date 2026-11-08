Őrülten trendi kiegészítők fázósaknak – ezekben gond nélkül veszed a hideg hónapokat

Folyton fázol télen? Mutatunk öt divatos kiegészítőt a gyapjúzoknitól a szőrös halászsapkáig, amelyek melegen tartanak a hideg hónapokban.

A hideg hónapokban sem kell választanod a stílusos megjelenés és a meleg öltözködés között. Sőt, idén különösen izgalmas kiegészítőkkel dobhatod fel a téli szettjeidet, amelyek nemcsak divatosak, hanem a legzordabb időben is gondoskodnak a komfortérzetedről. Mutatunk öt olyan darabot, amelyet érdemes beszerezned, ha te is azok közé tartozol, akik már egy kis széltől is dideregni kezdenek.

Az anyósom kidobta az összes főztömet a hűtőből A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Hosszú, gyapjú- és kasmír zokni

Ha mindig fázik a lábad, egy puha, hosszú kötött zokni lehet a téli ruhatárad egyik legjobb befektetése. A gyapjú és a kasmír természetes hőtartó képessége kellemes meleget biztosít, miközben az anyag puhasága miatt egész nap kényelmes viselet marad. A térd fölé vagy közvetlenül a térd alá érő változatokat szoknyával, kötött ruhával és vastag harisnyával is kombinálhatod. Egy bézs, szürke vagy csokoládébarna darab ráadásul remekül illik a szezon visszafogott, természetes árnyalataihoz.

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.