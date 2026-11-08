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Őrülten trendi kiegészítők fázósaknak – ezekben gond nélkül veszed a hideg hónapokat
Unsplash

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Őrülten trendi kiegészítők fázósaknak – ezekben gond nélkül veszed a hideg hónapokat

Váradi Petra
Írta 2026.11.08.
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Folyton fázol télen? Mutatunk öt divatos kiegészítőt a gyapjúzoknitól a szőrös halászsapkáig, amelyek melegen tartanak a hideg hónapokban.

A hideg hónapokban sem kell választanod a stílusos megjelenés és a meleg öltözködés között. Sőt, idén különösen izgalmas kiegészítőkkel dobhatod fel a téli szettjeidet, amelyek nemcsak divatosak, hanem a legzordabb időben is gondoskodnak a komfortérzetedről. Mutatunk öt olyan darabot, amelyet érdemes beszerezned, ha te is azok közé tartozol, akik már egy kis széltől is dideregni kezdenek.

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1. Hosszú, gyapjú- és kasmír zokni

Ha mindig fázik a lábad, egy puha, hosszú kötött zokni lehet a téli ruhatárad egyik legjobb befektetése. A gyapjú és a kasmír természetes hőtartó képessége kellemes meleget biztosít, miközben az anyag puhasága miatt egész nap kényelmes viselet marad. A térd fölé vagy közvetlenül a térd alá érő változatokat szoknyával, kötött ruhával és vastag harisnyával is kombinálhatod. Egy bézs, szürke vagy csokoládébarna darab ráadásul remekül illik a szezon visszafogott, természetes árnyalataihoz.

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