Nincs mit felvenned? Ezt a 6 ruhadarabot érdemes először átnézned a szekrényedben novemberben

Ha a hűvös reggeleken egyre tanácstalanabbul bámulod a ruhásszekrényed ajtaját, nem is csoda, hogy megfogadod: minden göncödet lecseréled.

Mielőtt azonban nekiveselkednél a plázák kínálatának, inkább nézd meg, hogyan érdemes frissítened a ruhatáradat!

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kifogástalan szabású nadrágok

A hideg hónapok során összeállított szettek legfőbb kiindulópontját a nadrágok képezik, így a gardróbod rendbetételét is itt érdemes kezdened. Egy-két jól szabott, sötét tónusú farmer vagy szövetnadrág nélkül a legszebb felsőid is elveszítik a helyüket a kombinációkban, úgyhogy vedd szemügyre azokat a darabokat, amelyek makulátlanul illeszkednek a jelenlegi formádhoz!

Ezek lesznek azok, amelyek minden reggel megalapozzák a magabiztosságodat, hiszen télen jellemzően nadrágot hordunk – a jól eltalált fazonok biztosítják a gerincét a mindennapi öltözködésednek.

Amennyiben úgy érzed, néhány új darabbal valóban érdemes lenne felfrissítened a nadrágválasztékodat, idén ősszel elsősorban a szürke gyapjúnadrágok, a magas derekú, egyenes szárú fazonok és a lágy esésű, enyhén bő szabású modellek között érdemes körülnézned. A grafitszürke és a csokoládébarna árnyalatok különösen jól illeszkednek a szezon hangulatához, ráadásul a blézerekkel és a kötött pulóverekkel is remekül kombinálhatók. Olvass még a témában Melyik évszak típusba tartozol? Innen tudhatod A rejtőzködő divat kora: miért öltözünk úgy, mintha nem akarnánk látszani? Így viseld a fehér nadrágot télen – nem lehetetlen küldetés A stílusos nyár titka: 7+1 alapdarab, ami 40 felett is bombajól mutat

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.