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Nincs mit felvenned? Ezt a 6 ruhadarabot érdemes először átnézned a szekrényedben novemberben
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Nincs mit felvenned? Ezt a 6 ruhadarabot érdemes először átnézned a szekrényedben novemberben

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.08.
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Ha a hűvös reggeleken egyre tanácstalanabbul bámulod a ruhásszekrényed ajtaját, nem is csoda, hogy megfogadod: minden göncödet lecseréled.

Mielőtt azonban nekiveselkednél a plázák kínálatának, inkább nézd meg, hogyan érdemes frissítened a ruhatáradat!

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Kifogástalan szabású nadrágok

A hideg hónapok során összeállított szettek legfőbb kiindulópontját a nadrágok képezik, így a gardróbod rendbetételét is itt érdemes kezdened. Egy-két jól szabott, sötét tónusú farmer vagy szövetnadrág nélkül a legszebb felsőid is elveszítik a helyüket a kombinációkban, úgyhogy vedd szemügyre azokat a darabokat, amelyek makulátlanul illeszkednek a jelenlegi formádhoz!

Ezek lesznek azok, amelyek minden reggel megalapozzák a magabiztosságodat, hiszen télen jellemzően nadrágot hordunk – a jól eltalált fazonok biztosítják a gerincét a mindennapi öltözködésednek.

Amennyiben úgy érzed, néhány új darabbal valóban érdemes lenne felfrissítened a nadrágválasztékodat, idén ősszel elsősorban a szürke gyapjúnadrágok, a magas derekú, egyenes szárú fazonok és a lágy esésű, enyhén bő szabású modellek között érdemes körülnézned. A grafitszürke és a csokoládébarna árnyalatok különösen jól illeszkednek a szezon hangulatához, ráadásul a blézerekkel és a kötött pulóverekkel is remekül kombinálhatók.

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