Nincs mit felvenned? Ezt a 6 ruhadarabot érdemes először átnézned a szekrényedben novemberben

Mielőtt azonban nekiveselkednél a plázák kínálatának, inkább nézd meg, hogyan érdemes frissítened a ruhatáradat!
Kifogástalan szabású nadrágok
A hideg hónapok során összeállított szettek legfőbb kiindulópontját a nadrágok képezik, így a gardróbod rendbetételét is itt érdemes kezdened. Egy-két jól szabott, sötét tónusú farmer vagy szövetnadrág nélkül a legszebb felsőid is elveszítik a helyüket a kombinációkban, úgyhogy vedd szemügyre azokat a darabokat, amelyek makulátlanul illeszkednek a jelenlegi formádhoz!
Amennyiben úgy érzed, néhány új darabbal valóban érdemes lenne felfrissítened a nadrágválasztékodat, idén ősszel elsősorban a szürke gyapjúnadrágok, a magas derekú, egyenes szárú fazonok és a lágy esésű, enyhén bő szabású modellek között érdemes körülnézned. A grafitszürke és a csokoládébarna árnyalatok különösen jól illeszkednek a szezon hangulatához, ráadásul a blézerekkel és a kötött pulóverekkel is remekül kombinálhatók.
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