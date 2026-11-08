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„Befejeztem, hogy mindent én csinálok” – amikor a nő „önzősége” jót tesz a házasságnak
Unsplash

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„Befejeztem, hogy mindent én csinálok” – amikor a nő „önzősége” jót tesz a házasságnak

Szőke Angéla
Írta 2026.11.08.
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Egy szokatlan, de meglepően hatásos módszer, ha úgy érzed, minden a te válladat nyomja a házasságban. Három nő meséli el, hogyan változtatta meg az életét – és a kapcsolatát – az, hogy végre önmagát is előre merte helyezni.

A búgócsiga

Én voltam az a „szétszórt”, őrült anyuka, akit mindenki aranyosan megmosolygott, mert állandóan sietett, kapkodott és késésben volt, de arra nem gondolt senki, hogy ez azért van, mert egyedül viszek egy céget, menedzselek három gyereket és a különóráikat, illetve tartok rendben egy házat, kertet, kutyát, macskát, tengeri malacot és akváriumot.

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A születésnapi bulim volt a fordulópont. A családom és a barátaim ugyanis kedvesen, finoman cukkoltak azzal, hogy milyen kis „szeleburdi” vagyok, én pedig egy ideig mosolyogva tűrtem, aztán felment bennem a pumpa.

Amikor elfújtam a gyertyákat a tortán, a kisfiam megkérdezte, mit kívántam. Mondtam neki, hogy nem mondhatom el, mert akkor nem teljesül, de annyit elárulok, hogy egy kicsit több saját életet.

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