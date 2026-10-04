Okosabb vagy, mint egy utazási iroda munkatársa? Teszteld a tudásodat!

Egy jó utazási iroda munkatársa nemcsak reptéri transzferekben és szállásfoglalásban jeleskedik – azt is tudja, mit érdemes megkóstolni Rómában, mennyi idő alatt ér oda az ember Kairóba, és hogy mikor nyílt meg a Szuezi-csatorna. Ma az ő fejével gondolkodunk, és körbejárjuk a világot egy kvíz erejéig.
A 13 kérdés fele gasztronómiai érdekesség: fűszerekről, hagyományos alapanyagokról és itókákról lesz szó, a másik fele pedig történelmi, tudományos és sportos csemege. Lesz, amin elgondolkodsz, és lesz, amire rávágod a választ, mielőtt végigolvasnád a kérdést.
Nem kell útlevél, csak egy kis kíváncsiság és figyelem – a végén pedig pontosan kiderül, hányast érdemelnél egy képzeletbeli világjáró vizsgán.
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Miből készül a hagyományos hummus a csicseriborsó mellett elengedhetetlenül?
A tahini egy szezámmagból készült krémes paszta, ami a jellegzetes krémes állagot és a dióhoz hasonló ízt adja a hummusznak.
Milyen gabonából készül a hagyományos japán szaké?
A szakét rizs erjesztésével állítják elő, a folyamat sörfőzésre emlékeztet, csak a cukrot nem malátázással, hanem egy speciális penésszel nyerik ki.
Melyik zöldség a fő alapanyaga a hagyományos koreai kimchinek?
A klasszikus kimchi alapja a kínai kel, amelyet sós lében pácolnak, majd chilipaprikával, fokhagymával és gyömbérrel ízesítenek, végül erjesztenek.
Mi adja a hagyományos olasz limoncello jellegzetes ízét?
A limoncellót citromhéj alkoholban történő áztatásával készítik, eredetileg Dél-Olaszországban, az Amalfi-part környékén vált népszerűvé.
Kit tartanak a World Wide Web (a ma ismert világháló) megalkotójának?
Tim Berners-Lee brit tudós 1989-ben, a CERN kutatóintézetben dolgozta ki a weboldalak és hiperhivatkozások rendszerének alapjait.
Melyik a legnehezebb, a természetben jelentős mennyiségben előforduló kémiai elem?
Az uránium 92-es rendszámú elem, a természetben előforduló elemek közül a legnehezebb, és atomerőművek üzemanyagaként is ismert.
Hány foga van egy felnőtt embernek, ha a bölcsességfogakat is beleszámoljuk?
A felnőtt emberi fogazat teljes kifejlődés esetén 32 fogból áll, ebből négy a bölcsességfog, amelyek sokaknál csak felnőttkorban vagy egyáltalán nem törnek elő.
Melyik bolygón található a Naprendszer legnagyobb ismert vulkánja, az Olympus Mons?
Az Olympus Mons a Marson emelkedik, magassága jóval meghaladja a Föld legmagasabb hegyeit, mivel a Marson nincs olyan lemeztektonika, ami korlátozná a vulkánok növekedését.
Melyik évben nyitották meg a Szuezi-csatornát?
A csatorna 1869-ben nyílt meg, és azóta is jelentősen lerövidíti a hajók útját Európa és Ázsia között, mivel nem szükséges megkerülni Afrikát.
Hány pontot ér alapesetben egy touchdown az amerikai futballban?
A touchdown 6 pontot ér, amelyhez a csapat ezt követően egy extra pontot vagy két pontos konverziót is szerezhet.
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Reméljük, jól szórakoztál a kérdéseken – és ha most kedvet kaptál egy kis utazáshoz vagy épp egy jó vacsorához, az sem véletlen. Oszd meg a kvízt azokkal is, akik szerint ők mindent tudnak!🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→