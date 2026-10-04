Okosabb vagy, mint egy utazási iroda munkatársa? Teszteld a tudásodat!

Gasztronómia, történelem, földrajz és tudomány – 13 kérdéses vegyes kvíz, amiben kiderül, mennyire vagy otthon a nagyvilágban.

Egy jó utazási iroda munkatársa nemcsak reptéri transzferekben és szállásfoglalásban jeleskedik – azt is tudja, mit érdemes megkóstolni Rómában, mennyi idő alatt ér oda az ember Kairóba, és hogy mikor nyílt meg a Szuezi-csatorna. Ma az ő fejével gondolkodunk, és körbejárjuk a világot egy kvíz erejéig.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A 13 kérdés fele gasztronómiai érdekesség: fűszerekről, hagyományos alapanyagokról és itókákról lesz szó, a másik fele pedig történelmi, tudományos és sportos csemege. Lesz, amin elgondolkodsz, és lesz, amire rávágod a választ, mielőtt végigolvasnád a kérdést.

Nem kell útlevél, csak egy kis kíváncsiság és figyelem – a végén pedig pontosan kiderül, hányast érdemelnél egy képzeletbeli világjáró vizsgán. Olvass még a témában TESZT: kiderül, melyik karácsonyi könyv töltene fel leginkább az ünnepek alatt A 10 legjobb film, amely valós történeteken alapul Ezért vált a sorozatnézés számomra igazi énidővé Hamarosan itt az advent! 15 örömteli adventi ötlet az egész családnak

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Vágj bele, és nézzük, mennyire vagy otthon a nagyvilágban!

0% Miből készül a hagyományos hummus a csicseriborsó mellett elengedhetetlenül? Mogyoróvaj Joghurt Tahini (szezámmagkrém) Helyes! Helytelen! A tahini egy szezámmagból készült krémes paszta, ami a jellegzetes krémes állagot és a dióhoz hasonló ízt adja a hummusznak. Tovább >> Milyen gabonából készül a hagyományos japán szaké? Rizs Köles Árpa Helyes! Helytelen! A szakét rizs erjesztésével állítják elő, a folyamat sörfőzésre emlékeztet, csak a cukrot nem malátázással, hanem egy speciális penésszel nyerik ki. Tovább >> Melyik zöldség a fő alapanyaga a hagyományos koreai kimchinek? Kínai kel Fehér káposzta Retek Helyes! Helytelen! A klasszikus kimchi alapja a kínai kel, amelyet sós lében pácolnak, majd chilipaprikával, fokhagymával és gyömbérrel ízesítenek, végül erjesztenek. Tovább >> Mi adja a hagyományos olasz limoncello jellegzetes ízét? Grapefruithéj Narancshéj Citromhéj Helyes! Helytelen! A limoncellót citromhéj alkoholban történő áztatásával készítik, eredetileg Dél-Olaszországban, az Amalfi-part környékén vált népszerűvé. Tovább >> Kit tartanak a World Wide Web (a ma ismert világháló) megalkotójának? Tim Berners-Lee Bill Gates Steve Jobs Helyes! Helytelen! Tim Berners-Lee brit tudós 1989-ben, a CERN kutatóintézetben dolgozta ki a weboldalak és hiperhivatkozások rendszerének alapjait. Tovább >> Melyik a legnehezebb, a természetben jelentős mennyiségben előforduló kémiai elem? Ólom Uránium Platina Helyes! Helytelen! Az uránium 92-es rendszámú elem, a természetben előforduló elemek közül a legnehezebb, és atomerőművek üzemanyagaként is ismert. Tovább >> Hány foga van egy felnőtt embernek, ha a bölcsességfogakat is beleszámoljuk? 28 32 36 Helyes! Helytelen! A felnőtt emberi fogazat teljes kifejlődés esetén 32 fogból áll, ebből négy a bölcsességfog, amelyek sokaknál csak felnőttkorban vagy egyáltalán nem törnek elő. Tovább >> Melyik bolygón található a Naprendszer legnagyobb ismert vulkánja, az Olympus Mons? Mars Jupiter Vénusz Helyes! Helytelen! Az Olympus Mons a Marson emelkedik, magassága jóval meghaladja a Föld legmagasabb hegyeit, mivel a Marson nincs olyan lemeztektonika, ami korlátozná a vulkánok növekedését. Tovább >> Melyik évben nyitották meg a Szuezi-csatornát? 1869 1901 1835 Helyes! Helytelen! A csatorna 1869-ben nyílt meg, és azóta is jelentősen lerövidíti a hajók útját Európa és Ázsia között, mivel nem szükséges megkerülni Afrikát. Tovább >> Hány pontot ér alapesetben egy touchdown az amerikai futballban? 3 7 6 Helyes! Helytelen! A touchdown 6 pontot ér, amelyhez a csapat ezt követően egy extra pontot vagy két pontos konverziót is szerezhet. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy utazási iroda munkatársa? Teszteld a tudásodat! Egyelőre inkább a transzfert intézd, a tudást bízd másra Nem gáz, hogy most kicsit meggyűlt a bajod a kérdésekkel – néhány téma elég speciális volt, és nem véletlen, ha nem mindegyik ugrott be elsőre. A jó hír, hogy ez a fajta tudás remekül fejleszthető: egy kis kíváncsiság és néhány cikk, és legközelebb magabiztosabban vágsz neki egy hasonló kvíznek. Megállnád a helyed az irodában Szépen helytálltál: a kérdések nagy részét tudtad, és csak néhány apró részlet csúszott el. Ha ez a kvíz egy állásinterjú lett volna, simán bekerülnél a csapatba – a tudásod szélesebb, mint egy átlagos útikönyv. Te vezetnéd az irodát, nem csak dolgoznál benne Lenyűgöző teljesítmény! Gasztronómiában, történelemben és tudományban is otthon mozogsz, és úgy tűnik, kevés dolog tudna meglepni. Ha legközelebb útitervet kell összeállítani, inkább téged kérdezzünk meg – te biztos tudod, mit érdemes megkóstolni és mikor épült az a bizonyos csatorna. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Reméljük, jól szórakoztál a kérdéseken – és ha most kedvet kaptál egy kis utazáshoz vagy épp egy jó vacsorához, az sem véletlen. Oszd meg a kvízt azokkal is, akik szerint ők mindent tudnak!

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