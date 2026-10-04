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Okosabb vagy, mint egy utazási iroda munkatársa? Teszteld a tudásodat!
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Okosabb vagy, mint egy utazási iroda munkatársa? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.04.
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Gasztronómia, történelem, földrajz és tudomány – 13 kérdéses vegyes kvíz, amiben kiderül, mennyire vagy otthon a nagyvilágban.

Egy jó utazási iroda munkatársa nemcsak reptéri transzferekben és szállásfoglalásban jeleskedik – azt is tudja, mit érdemes megkóstolni Rómában, mennyi idő alatt ér oda az ember Kairóba, és hogy mikor nyílt meg a Szuezi-csatorna. Ma az ő fejével gondolkodunk, és körbejárjuk a világot egy kvíz erejéig.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben

A 13 kérdés fele gasztronómiai érdekesség: fűszerekről, hagyományos alapanyagokról és itókákról lesz szó, a másik fele pedig történelmi, tudományos és sportos csemege. Lesz, amin elgondolkodsz, és lesz, amire rávágod a választ, mielőtt végigolvasnád a kérdést.

Nem kell útlevél, csak egy kis kíváncsiság és figyelem – a végén pedig pontosan kiderül, hányast érdemelnél egy képzeletbeli világjáró vizsgán.

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Vágj bele, és nézzük, mennyire vagy otthon a nagyvilágban!

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Miből készül a hagyományos hummus a csicseriborsó mellett elengedhetetlenül?

Helyes! Helytelen!

A tahini egy szezámmagból készült krémes paszta, ami a jellegzetes krémes állagot és a dióhoz hasonló ízt adja a hummusznak.

Milyen gabonából készül a hagyományos japán szaké?

Helyes! Helytelen!

A szakét rizs erjesztésével állítják elő, a folyamat sörfőzésre emlékeztet, csak a cukrot nem malátázással, hanem egy speciális penésszel nyerik ki.

Melyik zöldség a fő alapanyaga a hagyományos koreai kimchinek?

Helyes! Helytelen!

A klasszikus kimchi alapja a kínai kel, amelyet sós lében pácolnak, majd chilipaprikával, fokhagymával és gyömbérrel ízesítenek, végül erjesztenek.

Mi adja a hagyományos olasz limoncello jellegzetes ízét?

Helyes! Helytelen!

A limoncellót citromhéj alkoholban történő áztatásával készítik, eredetileg Dél-Olaszországban, az Amalfi-part környékén vált népszerűvé.

Kit tartanak a World Wide Web (a ma ismert világháló) megalkotójának?

Helyes! Helytelen!

Tim Berners-Lee brit tudós 1989-ben, a CERN kutatóintézetben dolgozta ki a weboldalak és hiperhivatkozások rendszerének alapjait.

Melyik a legnehezebb, a természetben jelentős mennyiségben előforduló kémiai elem?

Helyes! Helytelen!

Az uránium 92-es rendszámú elem, a természetben előforduló elemek közül a legnehezebb, és atomerőművek üzemanyagaként is ismert.

Hány foga van egy felnőtt embernek, ha a bölcsességfogakat is beleszámoljuk?

Helyes! Helytelen!

A felnőtt emberi fogazat teljes kifejlődés esetén 32 fogból áll, ebből négy a bölcsességfog, amelyek sokaknál csak felnőttkorban vagy egyáltalán nem törnek elő.

Melyik bolygón található a Naprendszer legnagyobb ismert vulkánja, az Olympus Mons?

Helyes! Helytelen!

Az Olympus Mons a Marson emelkedik, magassága jóval meghaladja a Föld legmagasabb hegyeit, mivel a Marson nincs olyan lemeztektonika, ami korlátozná a vulkánok növekedését.

Melyik évben nyitották meg a Szuezi-csatornát?

Helyes! Helytelen!

A csatorna 1869-ben nyílt meg, és azóta is jelentősen lerövidíti a hajók útját Európa és Ázsia között, mivel nem szükséges megkerülni Afrikát.

Hány pontot ér alapesetben egy touchdown az amerikai futballban?

Helyes! Helytelen!

A touchdown 6 pontot ér, amelyhez a csapat ezt követően egy extra pontot vagy két pontos konverziót is szerezhet.

Okosabb vagy, mint egy utazási iroda munkatársa? Teszteld a tudásodat!
Egyelőre inkább a transzfert intézd, a tudást bízd másra

Nő eldobja a popcornt a kezéből a moziban

Nem gáz, hogy most kicsit meggyűlt a bajod a kérdésekkel – néhány téma elég speciális volt, és nem véletlen, ha nem mindegyik ugrott be elsőre. A jó hír, hogy ez a fajta tudás remekül fejleszthető: egy kis kíváncsiság és néhány cikk, és legközelebb magabiztosabban vágsz neki egy hasonló kvíznek.
Megállnád a helyed az irodában

Távirányító kapcsolja a TV-t

Szépen helytálltál: a kérdések nagy részét tudtad, és csak néhány apró részlet csúszott el. Ha ez a kvíz egy állásinterjú lett volna, simán bekerülnél a csapatba – a tudásod szélesebb, mint egy átlagos útikönyv.
Te vezetnéd az irodát, nem csak dolgoznál benne

Pár a földön ülve kávézik egy termoszból

Lenyűgöző teljesítmény! Gasztronómiában, történelemben és tudományban is otthon mozogsz, és úgy tűnik, kevés dolog tudna meglepni. Ha legközelebb útitervet kell összeállítani, inkább téged kérdezzünk meg – te biztos tudod, mit érdemes megkóstolni és mikor épült az a bizonyos csatorna.

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Reméljük, jól szórakoztál a kérdéseken – és ha most kedvet kaptál egy kis utazáshoz vagy épp egy jó vacsorához, az sem véletlen. Oszd meg a kvízt azokkal is, akik szerint ők mindent tudnak!

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