Nem elég a kormányablakban átjelenteni a lakcímedet! A nyugdíjfolyósítónak is szólnod kell a költözésről. Mutatjuk a határidőt és az ügyintézés menetét.

Ha nyugdíjasként új lakásba költözöl, nem elég egyszerűen átjelentened a lakcímedet a kormányablakban. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának is jelezned kell a változást, különben a nyugdíjjal kapcsolatos hivatalos levelek továbbra is a régi címedre érkezhetnek. Postai kifizetés esetén pedig akár a havi ellátás kézbesítése is akadályba ütközhet.

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Miért fontos a lakcímváltozás bejelentése?

A nyugdíjfolyósító szerv a nyilvántartásában szereplő adatok alapján tartja a kapcsolatot az ellátásban részesülőkkel. Ezért különösen fontos, hogy a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a levelezési cím változásáról időben értesüljön.

Aki bankszámlára kapja a nyugdíját, annál a havi utalás önmagában nem feltétlenül akad el a költözés miatt. A hivatalos értesítések, tájékoztatók és egyéb küldemények azonban továbbra is a korábban megadott címre érkezhetnek. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 14. a numerológia szerint: bőség és határozottság A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben Tényleg minden rosszból tanulunk valamit, vagy ezzel is csak nyomasztjuk magunkat? Ezt hozza 2026. november 10. a numerológia szerint: stabilitás és rend

A postai kifizetést választóknak még körültekintőbbnek kell lenniük, hiszen náluk a kézbesítési cím közvetlenül befolyásolja, hogy mikor jutnak hozzá az ellátásukhoz.

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