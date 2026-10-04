Miért olyan nagy ügy, ha nem akarunk közös bankszámlát?

Amikor szóba került, hogy a párommal az esküvőnk után sem szeretnénk közös bankszámlát, anyukám és nagymamám úgy néztek rám, mint akinek hirtelen két feje nőtt. De én csak azon gondolkodtam: mi ebben a különös?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Amikor nemrég szóba került anyukámmal és a nagymamámmal, hogy a párommal az esküvőnk után sem szeretnénk közös bankszámlát, mindkettőjük meglepődött. Bennük ez, mint lehetőség, fel sem merült, és úgy néztek rám, mint akinek hirtelen két feje nőtt.

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Én meg csak néztem őket, és azon gondolkodtam: mi ebben a különös?

Nekem teljesen természetes, hogy attól még, hogy összeházasodunk, nem kell minden pénzünket egy helyre önteni. Sőt, őszintén szólva a közös bankszámla számomra inkább fölösleges ügyintézésnek tűnik, mint a házasság valamiféle hivatalos bizonyítékának. Olvass még a témában Csak évek után vallotta be a vőlegényem, hogy a tájszólásom miatt majdnem nem hívott el randira Ezt hozza 2026. szeptember 14. a numerológia szerint: szeretet és gondoskodás „Az igazság a romantikus film és a pornó között van” – Ezért nem tudja a pasi, mire vágysz az ágyban Ilyen ember voltál előző életedben a születési számod szerint

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Talán azért is, mert mi eddig is tökéletesen működtettük a közös életünket enélkül.

Amióta együtt élünk, soha nem volt valódi konfliktusunk a pénz miatt. Nem vezetünk Excel-táblázatot arról, hogy ki hány forintot költött vacsorára, és nem számoljuk ki tizedesjegyre pontosan, ki mennyivel szállt be a rezsibe. Megosztjuk a költségeinket, ahogy éppen életszerűnek tűnik.

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