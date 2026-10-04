Miért olyan nagy ügy, ha nem akarunk közös bankszámlát?

Véleménycikk: Schuszter Borka
Amikor nemrég szóba került anyukámmal és a nagymamámmal, hogy a párommal az esküvőnk után sem szeretnénk közös bankszámlát, mindkettőjük meglepődött. Bennük ez, mint lehetőség, fel sem merült, és úgy néztek rám, mint akinek hirtelen két feje nőtt.
Én meg csak néztem őket, és azon gondolkodtam: mi ebben a különös?
Nekem teljesen természetes, hogy attól még, hogy összeházasodunk, nem kell minden pénzünket egy helyre önteni. Sőt, őszintén szólva a közös bankszámla számomra inkább fölösleges ügyintézésnek tűnik, mint a házasság valamiféle hivatalos bizonyítékának.
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Talán azért is, mert mi eddig is tökéletesen működtettük a közös életünket enélkül.
Amióta együtt élünk, soha nem volt valódi konfliktusunk a pénz miatt. Nem vezetünk Excel-táblázatot arról, hogy ki hány forintot költött vacsorára, és nem számoljuk ki tizedesjegyre pontosan, ki mennyivel szállt be a rezsibe. Megosztjuk a költségeinket, ahogy éppen életszerűnek tűnik.
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