Mennyire ismered a ciklusodat? 15 kérdés, amely új felismeréseket hozhat a testedről

Tudod, mikor kezdődik az új ciklusod?
A ciklusod nem csak a menstruációból áll: hány fő fázisra osztható a női ciklus?
Milyen típusú edzések támogatják a legjobban a testedet a luteális fázisban?
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Milyen a méhnyaknyák állaga és megjelenése a legtermékenyebb napjaidon?
Befolyásolhatja-e a stressz, a kiszáradás vagy bizonyos gyógyszerek a méhnyaknyák minőségét és mennyiségét?
Mire utal, ha a menstruációd előtt pecsételő vérzést tapasztalsz?
Mi a méhnyaknyák elsődleges funkciója a termékeny ablak idején?
Mennyi ideig képesek életben maradni a spermiumok a jó minőségű, termékeny méhnyaknyákban?
Hány egymást követő napon át tartó magasabb testhőmérséklet igazolja visszamenőleg, hogy valóban megtörtént az ovuláció?
Mikor kell megmérni a testhőmérsékletet ahhoz, hogy pontos képet kapj a ciklusodról?
Hogyan változik a testhőmérséklet az ovulációt követően?
Hány napig tart egy egészséges, átlagos menstruációs ciklus?
Hány napig tart az egészséges menstruációs vérzés?
Mit jelez, ha a menstruációs vérzésben rendszeresen nagyobb méretű vérrögök jelennek meg?
Mire utalhat, ha a luteális fázisod rendszeresen rövidebb 10 napnál?
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