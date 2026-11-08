Egyre ingerültebb és türelmetlenebb vagy mellette? Egy rossz kapcsolat a személyiségedet is megváltoztathatja

Miért válsz egyre kritikusabbá, türelmetlenebbé vagy gúnyosabbá a párod mellett? A kapcsolati pszichológia és a stressz élettani hatásai is választ adhatnak erre.

Régen türelmesen kezelted a nézeteltéréseket, most viszont már egy apró megjegyzésre is élesen reagálsz? Egy tartósan feszült, egyenlőtlen párkapcsolat olyan védekező reakciókat erősíthet fel benned, amelyek korábban egyáltalán nem voltak jellemzőek rád. A pszichológia több oldalról is magyarázatot ad arra, miért válhat valaki idővel ingerültebbé, kritikusabbá vagy akár gúnyossá a saját párja mellett.

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A kritika nem a személyiségből fakad, hanem a helyzetből

John Gottman amerikai pszichológus évtizedeken át figyelte meg párok kommunikációját laboratóriumi körülmények között, és arra jutott, hogy a kapcsolatok pusztulását négy visszatérő minta jelzi előre: a kritika, a megvetés, a védekezés és az elzárkózás. Ezeket nevezte el a négy lovasnak. A lényeg nem az, hogy valaki eleve ilyen természetű, hanem hogy ezek a viselkedésformák egymást generálják egy kapcsolaton belül. Ha az egyik fél folyamatosan lekicsinylő megjegyzéseket tesz, a másik előbb-utóbb védekezővé válik, majd a védekezésből könnyen csap át támadásba.

Ez magyarázza, miért válik egy türelmes, empatikus nő egy idő után éles nyelvűvé egy olyan kapcsolatban, ahol folyamatosan bizonyítania kell, igazolnia magát, vagy küzdenie a figyelemért. Nem a jelleme romlott el, hanem a védekező mechanizmusai erősödtek fel egy olyan környezetben, amely erre kényszerítette. Olvass még a témában 5 rituálé Halloween éjjelére, amivel bevonzod a szerelmet Az ősz nem csak melankóliát hoz, a vágyaidat is felerősítheti Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod! „Mérleget és fogyókúrás könyvet vett” – Vérlázítóan sértő karácsonyi ajándékok

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