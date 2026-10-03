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Nem bírom nézni a legjobb barátnőm zsíros haját – hogy hozzam szóba a témát?
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Nem bírom nézni a legjobb barátnőm zsíros haját – hogy hozzam szóba a témát?

Kovács Andrea
Írta 2026.10.03.
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Tizenöt éve vagyunk barátok, mindenen átmentünk együtt – mégis van egy dolog, amit sosem mertem szóba hozni neki. Az utóbbi időben egyre gyakrabban látom zsírosnak a haját, és rájöttem, hogy a valódi kérdés nem is a haj, hanem az, hogy mennyire merek őszinte lenni a legjobb barátnőmmel.

A legjobb barátnőmmel tizenöt éve ismerjük egymást, végigmentünk együtt szakításokon, munkahelyváltásokon, költözéseken, és bármikor felhívhatom hajnali kettőkor, ha baj van. Van viszont egy dolog, amiről sosem tudtam még csak célozgatni sem neki, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban látom zsírosnak a haját, amikor találkozunk. Sokáig úgy voltam vele, hogy igyekeztem nem tudomást venni róla, de egyszerűen nem ment, be kellett látnom, hogy ez már engem is zavar.

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Amikor először feltűnt

Eleinte azt hittem, csak egy rosszabb napja volt, hiszen mindenkivel megesik, aztán egyre inkább mintázatot kezdtem látni benne. Amikor találkozunk, a haja általában a fejéhez tapad, a választéka mentén fényes, és van, hogy összecsomósodva lóg le.

Nem szoktam ilyesmire figyelni másoknál, de nála pont azért tűnik fel, mert ismerem, milyen szép, dús a haja, amikor rendben van.

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