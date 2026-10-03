Nem bírom nézni a legjobb barátnőm zsíros haját – hogy hozzam szóba a témát?

Tizenöt éve vagyunk barátok, mindenen átmentünk együtt – mégis van egy dolog, amit sosem mertem szóba hozni neki. Az utóbbi időben egyre gyakrabban látom zsírosnak a haját, és rájöttem, hogy a valódi kérdés nem is a haj, hanem az, hogy mennyire merek őszinte lenni a legjobb barátnőmmel.

A legjobb barátnőmmel tizenöt éve ismerjük egymást, végigmentünk együtt szakításokon, munkahelyváltásokon, költözéseken, és bármikor felhívhatom hajnali kettőkor, ha baj van. Van viszont egy dolog, amiről sosem tudtam még csak célozgatni sem neki, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban látom zsírosnak a haját, amikor találkozunk. Sokáig úgy voltam vele, hogy igyekeztem nem tudomást venni róla, de egyszerűen nem ment, be kellett látnom, hogy ez már engem is zavar.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Amikor először feltűnt

Eleinte azt hittem, csak egy rosszabb napja volt, hiszen mindenkivel megesik, aztán egyre inkább mintázatot kezdtem látni benne. Amikor találkozunk, a haja általában a fejéhez tapad, a választéka mentén fényes, és van, hogy összecsomósodva lóg le.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Nem szoktam ilyesmire figyelni másoknál, de nála pont azért tűnik fel, mert ismerem, milyen szép, dús a haja, amikor rendben van. Olvass még a témában Amikor neked kell lebontani mások vélt falait – határhúzás, következő szint A „független nő” néha csak egy nő, aki már segítséget kérni sem mer „Légy negatív, pofázz vissza és ne csinálj gyereket” – 10 tanács, ami javítja az életminőséged, de úgyse fogadod meg Ezt hozza 2026. szeptember 11. a numerológia szerint: könnyedség és nyitottság

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.