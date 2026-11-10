Nem a meleg fürdő a megoldás a hátfájásra – egy fizioterapeuta szerint inkább ezt kellene csinálnod

A meleg fürdő átmenetileg enyhítheti a hátfájást, de a tartós javuláshoz másra is szükség van: mutatjuk, mi segíthet igazán.

Hazaérsz, fáj a derekad, és az első gondolatod egy forró fürdő. Nem véletlenül: a meleg kellemesen ellazíthatja a feszült izmokat, és átmenetileg enyhítheti a fájdalmat. Csakhogy ha a hátfájás rendszeresen visszatér, a fürdő önmagában nem oldja meg a problémát. A fizioterápiás szemlélet inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy a pihenés mellett a kíméletes, rendszeres mozgásnak is helyet adj a mindennapjaidban.

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Miért nem elég a forró víz a hátfájás ellen?

A meleg hatására az izmok ellazulhatnak, a vérkeringés fokozódhat, így a kellemetlen feszülés is enyhülhet. Ez azonban többnyire csak átmeneti segítség. Ha a fájdalom hátterében a mozgáshiány, a tartós ülés vagy a gerincet körülvevő izmok csökkent terhelhetősége áll, egy fürdő nem szünteti meg ezeket a kiváltó tényezőket.

A visszatérő hát- és derékfájás gyakran összetett probléma: szerepet játszhat benne a kevés mozgás, az egyoldalú terhelés, az izomerő és a mozgékonyság csökkenése, valamint a tartósan kényelmetlen testhelyzet is. Ilyenkor a meleg víz kellemes kiegészítő lehet, de nem helyettesíti az aktív mozgást és a fokozatos izomerősítést. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 10. a numerológia szerint: stabilitás és rend A nőknek még mindig szégyellniük kell magukat azért, mert van testük? A „gonosz lányok” nem tűnnek el a gimnázium után – így kezelheted őket felnőttként 6 növény, amiről azt tartják, hogy a gyógyulást jelképezi

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