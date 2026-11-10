Nem a meleg fürdő a megoldás a hátfájásra – egy fizioterapeuta szerint inkább ezt kellene csinálnod

Hazaérsz, fáj a derekad, és az első gondolatod egy forró fürdő. Nem véletlenül: a meleg kellemesen ellazíthatja a feszült izmokat, és átmenetileg enyhítheti a fájdalmat. Csakhogy ha a hátfájás rendszeresen visszatér, a fürdő önmagában nem oldja meg a problémát. A fizioterápiás szemlélet inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy a pihenés mellett a kíméletes, rendszeres mozgásnak is helyet adj a mindennapjaidban.
Miért nem elég a forró víz a hátfájás ellen?
A meleg hatására az izmok ellazulhatnak, a vérkeringés fokozódhat, így a kellemetlen feszülés is enyhülhet. Ez azonban többnyire csak átmeneti segítség. Ha a fájdalom hátterében a mozgáshiány, a tartós ülés vagy a gerincet körülvevő izmok csökkent terhelhetősége áll, egy fürdő nem szünteti meg ezeket a kiváltó tényezőket.
A visszatérő hát- és derékfájás gyakran összetett probléma: szerepet játszhat benne a kevés mozgás, az egyoldalú terhelés, az izomerő és a mozgékonyság csökkenése, valamint a tartósan kényelmetlen testhelyzet is. Ilyenkor a meleg víz kellemes kiegészítő lehet, de nem helyettesíti az aktív mozgást és a fokozatos izomerősítést.
Olvass még a témában
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.