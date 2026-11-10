november 10. Réka napja Ma: 7°C Holnap: 6°C 🌧️
november 10. Réka napja Ma: 7°C Holnap: 6°C 🌧️
Nem a meleg fürdő a megoldás a hátfájásra – egy fizioterapeuta szerint inkább ezt kellene csinálnod
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Nem a meleg fürdő a megoldás a...

Nem a meleg fürdő a megoldás a hátfájásra – egy fizioterapeuta szerint inkább ezt kellene csinálnod

Váradi Petra
Írta 2026.11.10.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A meleg fürdő átmenetileg enyhítheti a hátfájást, de a tartós javuláshoz másra is szükség van: mutatjuk, mi segíthet igazán.

Hazaérsz, fáj a derekad, és az első gondolatod egy forró fürdő. Nem véletlenül: a meleg kellemesen ellazíthatja a feszült izmokat, és átmenetileg enyhítheti a fájdalmat. Csakhogy ha a hátfájás rendszeresen visszatér, a fürdő önmagában nem oldja meg a problémát. A fizioterápiás szemlélet inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy a pihenés mellett a kíméletes, rendszeres mozgásnak is helyet adj a mindennapjaidban.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról

Miért nem elég a forró víz a hátfájás ellen?

A meleg hatására az izmok ellazulhatnak, a vérkeringés fokozódhat, így a kellemetlen feszülés is enyhülhet. Ez azonban többnyire csak átmeneti segítség. Ha a fájdalom hátterében a mozgáshiány, a tartós ülés vagy a gerincet körülvevő izmok csökkent terhelhetősége áll, egy fürdő nem szünteti meg ezeket a kiváltó tényezőket.

A visszatérő hát- és derékfájás gyakran összetett probléma: szerepet játszhat benne a kevés mozgás, az egyoldalú terhelés, az izomerő és a mozgékonyság csökkenése, valamint a tartósan kényelmetlen testhelyzet is. Ilyenkor a meleg víz kellemes kiegészítő lehet, de nem helyettesíti az aktív mozgást és a fokozatos izomerősítést.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akinek év végére rendeződik a pénzügyi helyzete

Ezeket olvassák most

A születési dátumod utolsó számjegye leleplezi: ez a legnagyobb spirituális feladatod az életben

A születési dátumod utolsó számjegye leleplezi: ez a legnagyobb spirituális feladatod az életben

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

A gyerekvállalás ma már luxusprogram? – Mennyibe kerül valójában egy átlagos gyerekkor?

A gyerekvállalás ma már luxusprogram? – Mennyibe kerül valójában egy átlagos gyerekkor?

4 csillagjegy, akiknek egy régi problémájuk ősz végén váratlanul megoldódhat

4 csillagjegy, akiknek egy régi problémájuk ősz végén váratlanul megoldódhat

5 borzasztóan rossz szokás, amivel szorongóvá neveled a gyermekedet

5 borzasztóan rossz szokás, amivel szorongóvá neveled a gyermekedet

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.