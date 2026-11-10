A gyerekvállalás ma már luxusprogram? – Mennyibe kerül valójában egy átlagos gyerekkor?

Amikor a csökkenő születési számokról beszélünk, hajlamosak vagyunk elfelejteni az egyik legkézenfekvőbb okot: a pénzt. Egy gyerek felnevelése ma Magyarországon komoly anyagi teljesítmény – és ez nemcsak a luxusgyerekkor esetén igaz.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Amikor arról beszélünk, hogy egyre kevesebb gyerek születik Magyarországon, hajlamosak vagyunk elsősorban a párkapcsolatok átalakulásáról, a kitolódó gyermekvállalásról vagy az egyéni szabadság iránti igényről beszélni. Pedig van egy kevésbé romantikus, de annál fontosabb szempont is: a pénz. Egészen pontosan az, hogy ma már nem feltétlenül elég szeretni és felnevelni egy gyereket. Sokszor az is komoly anyagi teljesítmény, hogy biztosítani tudjuk neki azt a gyerekkort, amit szeretnénk.

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Egy 2025-ben publikált becslés szerint egy gyermek felnevelése a születésétől a 18. születésnapjáig legalább 20 millió forintba kerül Magyarországon, 2024-es árakon számolva.

Ez havi közel 100 ezer forintot jelent. És ebben még nincs benne a lakhatás, a speciális egészségügyi ellátás, a nyaralás, a sportolás vagy a különórák költsége. Vagyis ez nem a luxusgyerekkor ára, hanem egy meglehetősen visszafogott becslés.

Aztán ott vannak azok a kiadások, amelyekre nem feltétlenül számítunk előre. Egy magánorvosi szakorvosi konzultáció ára 2025-ben a nagyobb budapesti klinikákon átlagosan 35–40 ezer forint körül alakult. Egy komolyabb kivizsgálás, több szakorvosi találkozó vagy rendszeres terápia így könnyen több százezer forintos tétellé válhat. Olvass még a témában A gyerekes videó nem más, mint kizsákmányolás – Ezért kellene a közösségi médiában betiltani a videókat, amin gyerekek szerepelnek 6 növény, ami a barátságot szimbolizálja – ezt add a legjobb barátnődnek A lakásod legőszintébb pontja: a lim-lom fiók, amit tuti te is szégyellsz Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok?

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