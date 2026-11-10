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Ez a csillagjegy a legrosszabb a határhúzásban – de vajon kik követik a listán?
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Ez a csillagjegy a legrosszabb a határhúzásban – de vajon kik követik a listán?

Farkas Izabella
Írta 2026.11.10.
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Van, aki képtelen nemet mondani, mások viszont senkinek sem engednek: mutatjuk, hogyan rangsorolható a 12 csillagjegy a határhúzásban!

A határhúzás nem mindenkinek megy könnyen: vannak, akik gondolkodás nélkül kiállnak magukért, mások viszont még akkor is nehezen mondanak nemet, ha ezzel saját maguknak ártanak. Az asztrológia szerint a személyiségünk és az érzelmi működésünk abban is szerepet játszhat, mennyire tudjuk megvédeni a saját érdekeinket. Megnéztük, hogyan rangsorolható a 12 csillagjegy a határhúzás képessége alapján, a legnehezebben nemet mondótól egészen azokig, akik ritkán engednek a nyomásnak.

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12. Halak – szinte mindenki elé helyezi mások igényeit

A Halak számára az együttérzés és a segítőkészség alapvető értékek, ezért gyakran mások érzéseit helyezi a sajátjai elé. Nehezen viseli, ha csalódást okoz valakinek, így még akkor is igent mondhat egy kérésre, amikor valójában sem ideje, sem energiája nincs rá. Hajlamos bűntudatot érezni a nemet mondás miatt, és sokszor inkább vállalja a kellemetlenségeket, csak hogy ne kelljen konfliktusba kerülnie. A legnagyobb kihívás számára annak felismerése, hogy mások támogatása nem jelentheti saját szükségleteinek folyamatos háttérbe szorítását.

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