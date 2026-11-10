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„Olyan csaj kell, akinek nincs nagy önbizalma, mert az beéri kevesebbel” – Mi volt a legdurvább őszinte dolog, amit egy pasitól hallottál?
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„Olyan csaj kell, akinek nincs nagy önbizalma, mert az beéri kevesebbel” – Mi volt a legdurvább őszinte dolog, amit egy pasitól hallottál?

Szőke Angéla
Írta 2026.11.10.
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Amikor azt hinnéd, már nem tudnak meglepni a férfiak, mindig képesek lejjebb süllyedni. Íme néhány döbbenetes történet, amelyeket nők osztottak meg a legdurvább dolgokról, amiket férfiaktól hallottak.

Kellemes ünnepeket!

Külföldön nézelődtem egy karácsonyi vásárban, amikor odalépett hozzám egy férfi és azt mondta, szép vagyok. Még mielőtt válaszra nyitottam volna a számat, így folytatta:

Férfiak vallomásai: szex szimpátia nélkül

„Már figyellek egy ideje és láttam, hogy elsodródtál a barátnőidtől. Ha most elrabolnálak, sosem találnának meg.”

Aztán elnevette magát, és amikor látta, hogy az egyik barátnőm mellém lép, gyorsan eltűnt a tömegben.

Kedves érdeklődés

Kerekesszékes vagyok, és egy szilveszteri házibuliban jól elbeszélgettem egy sráccal a festészetről. Művelt és kedves volt, majd egyszer csak derült égből nekem szegezte a kérdést:

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Miközben a kezével a testem felé intett.

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