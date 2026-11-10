„Olyan csaj kell, akinek nincs nagy önbizalma, mert az beéri kevesebbel” – Mi volt a legdurvább őszinte dolog, amit egy pasitól hallottál?

Amikor azt hinnéd, már nem tudnak meglepni a férfiak, mindig képesek lejjebb süllyedni. Íme néhány döbbenetes történet, amelyeket nők osztottak meg a legdurvább dolgokról, amiket férfiaktól hallottak.

Kellemes ünnepeket!

Külföldön nézelődtem egy karácsonyi vásárban, amikor odalépett hozzám egy férfi és azt mondta, szép vagyok. Még mielőtt válaszra nyitottam volna a számat, így folytatta:

Férfiak vallomásai: szex szimpátia nélkül A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Már figyellek egy ideje és láttam, hogy elsodródtál a barátnőidtől. Ha most elrabolnálak, sosem találnának meg.”

Aztán elnevette magát, és amikor látta, hogy az egyik barátnőm mellém lép, gyorsan eltűnt a tömegben.

Kedves érdeklődés

Kerekesszékes vagyok, és egy szilveszteri házibuliban jól elbeszélgettem egy sráccal a festészetről. Művelt és kedves volt, majd egyszer csak derült égből nekem szegezte a kérdést: Olvass még a témában Mehetnék múzeumba is, de inkább egy aktív vulkánt mászok meg a nászutamon „Azt reméltem, hogy ez a szerelem megváltoztatja majd az életem” – romantikusnak tűnő, de valójában toxikus elvárások a párkapcsolatban Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele „Nem főznek, nem akarnak gyereket, nem jó nekik semmi” – A mai férfiak miért utálják a nőket?

„Te amúgy hogy szexelsz, tudsz így egyáltalán vagy fáj…?”

Miközben a kezével a testem felé intett.

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