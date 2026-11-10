„Olyan csaj kell, akinek nincs nagy önbizalma, mert az beéri kevesebbel” – Mi volt a legdurvább őszinte dolog, amit egy pasitól hallottál?

Kellemes ünnepeket!
Külföldön nézelődtem egy karácsonyi vásárban, amikor odalépett hozzám egy férfi és azt mondta, szép vagyok. Még mielőtt válaszra nyitottam volna a számat, így folytatta:
„Már figyellek egy ideje és láttam, hogy elsodródtál a barátnőidtől. Ha most elrabolnálak, sosem találnának meg.”
Aztán elnevette magát, és amikor látta, hogy az egyik barátnőm mellém lép, gyorsan eltűnt a tömegben.
Kedves érdeklődés
Kerekesszékes vagyok, és egy szilveszteri házibuliban jól elbeszélgettem egy sráccal a festészetről. Művelt és kedves volt, majd egyszer csak derült égből nekem szegezte a kérdést:
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„Te amúgy hogy szexelsz, tudsz így egyáltalán vagy fáj…?”
Miközben a kezével a testem felé intett.
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