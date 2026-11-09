november 9. Tivadar napja Ma: 8°C Holnap: 6°C 🌦️
november 9. Tivadar napja Ma: 8°C Holnap: 6°C 🌦️
4 csillagjegy, akiknek egy régi problémájuk ősz végén váratlanul megoldódhat
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 4 csillagjegy, akiknek egy régi...

4 csillagjegy, akiknek egy régi problémájuk ősz végén váratlanul megoldódhat

Farkas Izabella
Írta 2026.11.09.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egy régóta húzódó probléma végre megoldódhat, és váratlan fordulat hozhat megkönnyebbülést az ősz utolsó heteiben. Vajon te is a szerencsések között vagy?

Vannak problémák, amelyek hónapokig, sőt akár évekig velünk maradnak, hiába próbálunk újra és újra megoldást találni rájuk. Az ősz utolsó heteiben azonban olyan fordulat következhet, amely végre elmozdíthat egy régóta húzódó ügyet a holtpontról. Négy csillagjegy különösen kedvező változásokra számíthat, és olyan megkönnyebbülést élhet át, amelyre már régóta vágyott.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora

Skorpió – Végre tisztázódhat egy régi félreértés

A Skorpió számára az ősz vége olyan felismeréseket hozhat, amelyek segítenek lezárni egy régóta nyomasztó helyzetet. A november 13-án előreinduló Merkúr a Skorpió jegyében halad, ami asztrológiai szempontból különösen kedvezhet a kommunikáció, az őszinte beszélgetések és a korábban elhallgatott dolgok rendezésének. Egy régi konfliktus vagy félreértés végre tisztázódhat, különösen akkor, ha a jegy szülötte már régóta vár valakitől egy magyarázatra vagy bocsánatkérésre. Az is elképzelhető, hogy egy korábban félbeszakadt ügyben kap olyan információt, amely teljesen új megvilágításba helyezi a történteket. Most nem feltétlenül neki kell mindenáron megoldást keresnie: egy váratlan üzenet vagy találkozás is elindíthatja a változást.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád

Ezeket olvassák most

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

Válassz egy őszi tájat, és megmutatjuk, mire lenne most a legnagyobb szüksége a lelkednek

Válassz egy őszi tájat, és megmutatjuk, mire lenne most a legnagyobb szüksége a lelkednek

Ezek a csillagjegyek nagyon féltik a szívüket – Csak egyszer lesznek igazán szerelmesek

Ezek a csillagjegyek nagyon féltik a szívüket – Csak egyszer lesznek igazán szerelmesek

5 divat praktika, amit a francia nőktől lestem el – és a mai napig hasznosítom

5 divat praktika, amit a francia nőktől lestem el – és a mai napig hasznosítom

Képtelenség velük betelni: 5 barna kabát, amire minden divatrajongónak szüksége van ősszel

Képtelenség velük betelni: 5 barna kabát, amire minden divatrajongónak szüksége van ősszel

Melyik sajtból készül a legfinomabb rántott sajt? Utánajártunk

Melyik sajtból készül a legfinomabb rántott sajt? Utánajártunk

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.