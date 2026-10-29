„Ne mutasd ki, hogy tetszik neked és tedd féltékennyé!” – Modern randitanácsok nőknek, amikkel csak elkergeted a pasikat

Összegyűjtöttük a legártalmasabb randitanácsokat és azt, hogy miért kerüld őket.
„Intellektuálisan visszafogtam magam, mert féltem, hogy elijesztem az eszemmel.”
„Tettesd magad butának!” Eszerint a bárgyú tanács szerint a férfiak a buta nőket szeretik, mert mellettük ők okosabbnak tűnnek. Pedig a nőnek sosem lenne szabad összehúznia magát semmilyen téren azért, hogy „felemelje” partnerét. Eleve nem szabad olyan pasival kezdeni, akinek ez bejön…
„Megemlítettem neki, hogy a volt barátom minden héten hozott virágot és havonta kaptam ajándékot a hónapfordulónkra.”
„Beszélj pozitívan az exedről és említsd meg, miket tett meg érted, hogy a pasi tudja, mit vársz el!” Nincs olyan férfi, akit ez arra motiválna, hogy ő még inkább a tenyerén hordozzon, hogy túltegyen az előző pasidon.
Olvass még a témában
„És ebben mindenki egyetért velem” – ártatlannak tűnő, de valójában toxikus mondatok
„Így szabotáltam magam évekig” – nők, akik csak „rosszfiúkkal” jártatok, mi a sztoritok?
Azért nem szexel veled a nőd, mert… – Top 10 ok férfiaktól férfiaknak
„A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei
Ezzel nem kívánatossá teszed magad a szemében és nem a mércét állítod be, hanem azt fogja gondolni, hogy még nem léptél túl az illetőn.
„Odavoltam érte, de nem mutattam ki az érzelmeimet, mert nem akartam, hogy tudja.”
„Kéresd magad: tegyél úgy szándékosan, mintha nem érdekelne, ez csak fokozza a pasi vágyát, mert ők vadászok és szeretik üldözni a nőt!” Ez egy klasszikus tipp – amit minden nő ezerszer hallott már –, a gond az, hogy elég bugyuta és mérgező tanács.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.