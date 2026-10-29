október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
„Ne mutasd ki, hogy tetszik neked és tedd féltékennyé!” – Modern randitanácsok nőknek, amikkel csak elkergeted a pasikat
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Ne mutasd ki, hogy tetszik neked és...

„Ne mutasd ki, hogy tetszik neked és tedd féltékennyé!” – Modern randitanácsok nőknek, amikkel csak elkergeted a pasikat

Szőke Angéla
Írta 2026.10.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Toxikus társkereső tippek keringenek az interneten, amelyeket sokan megfontolásra érdemesnek tartanak – pedig csak szabotálják a kapcsolatot.

Összegyűjtöttük a legártalmasabb randitanácsokat és azt, hogy miért kerüld őket.

3 csillagjegy, akinél ősszel új szintre lép a szerelem

„Intellektuálisan visszafogtam magam, mert féltem, hogy elijesztem az eszemmel.”

„Tettesd magad butának!” Eszerint a bárgyú tanács szerint a férfiak a buta nőket szeretik, mert mellettük ők okosabbnak tűnnek. Pedig a nőnek sosem lenne szabad összehúznia magát semmilyen téren azért, hogy „felemelje” partnerét. Eleve nem szabad olyan pasival kezdeni, akinek ez bejön…

„Megemlítettem neki, hogy a volt barátom minden héten hozott virágot és havonta kaptam ajándékot a hónapfordulónkra.”

„Beszélj pozitívan az exedről és említsd meg, miket tett meg érted, hogy a pasi tudja, mit vársz el!” Nincs olyan férfi, akit ez arra motiválna, hogy ő még inkább a tenyerén hordozzon, hogy túltegyen az előző pasidon.

Olvass még a témában

Ezzel nem kívánatossá teszed magad a szemében és nem a mércét állítod be, hanem azt fogja gondolni, hogy még nem léptél túl az illetőn.

„Odavoltam érte, de nem mutattam ki az érzelmeimet, mert nem akartam, hogy tudja.”

Kéresd magad: tegyél úgy szándékosan, mintha nem érdekelne, ez csak fokozza a pasi vágyát, mert ők vadászok és szeretik üldözni a nőt!” Ez egy klasszikus tipp – amit minden nő ezerszer hallott már –, a gond az, hogy elég bugyuta és mérgező tanács.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akit a sors nehéz leckékkel próbál

Ezeket olvassák most

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely más-más érzelmet fejez ki

Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely más-más érzelmet fejez ki

Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével

Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

3 csillagjegy, aki nagyon jól be tudja osztani a pénzt

3 csillagjegy, aki nagyon jól be tudja osztani a pénzt

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.