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5 dolog, amit azonnal el kell engedned, ha nem mások elvárásai szerint akarod élni az életed
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5 dolog, amit azonnal el kell engedned, ha nem mások elvárásai szerint akarod élni az életed

Farkas Izabella
Írta 2026.10.29.
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Van néhány minta, amit érdemes tudatosan elengedni, ha azt szeretnénk, hogy a döntéseink tényleg a sajátjaink legyenek.

Egy barátnőm nemrég azt mondta, hogy harminckét évesen vette észre először, hogy a saját életét éli, nem azt, amit a családja elképzelt neki. Addig a pillanatig minden döntését mások szemével mérte: jó döntés-e, elfogadható-e, mit szólnak hozzá otthon. Sokan vagyunk így, csak nem mindig vesszük észre, mennyi energiát visz el az, hogy folyamatosan egy láthatatlan közönségnek próbálunk megfelelni.

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1. A hallgatólagos családi forgatókönyv

Minden családnak megvan a maga íratlan elvárásrendszere arról, hogy milyen pályát fuss be, mikor házasodj, hány gyereket vállalj. Ezek a minták generációkon át öröklődnek anélkül, hogy bárki is kimondaná őket, mégis ott motoszkálnak minden nagyobb döntésünkben. Az önállóság első lépése gyakran az, hogy tudatosítjuk: a szüleink útja az ő útjuk volt, a miénk pedig nem kell, hogy ugyanúgy nézzen ki.

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