5 dolog, amit azonnal el kell engedned, ha nem mások elvárásai szerint akarod élni az életed

Egy barátnőm nemrég azt mondta, hogy harminckét évesen vette észre először, hogy a saját életét éli, nem azt, amit a családja elképzelt neki. Addig a pillanatig minden döntését mások szemével mérte: jó döntés-e, elfogadható-e, mit szólnak hozzá otthon. Sokan vagyunk így, csak nem mindig vesszük észre, mennyi energiát visz el az, hogy folyamatosan egy láthatatlan közönségnek próbálunk megfelelni.
1. A hallgatólagos családi forgatókönyv
Minden családnak megvan a maga íratlan elvárásrendszere arról, hogy milyen pályát fuss be, mikor házasodj, hány gyereket vállalj. Ezek a minták generációkon át öröklődnek anélkül, hogy bárki is kimondaná őket, mégis ott motoszkálnak minden nagyobb döntésünkben. Az önállóság első lépése gyakran az, hogy tudatosítjuk: a szüleink útja az ő útjuk volt, a miénk pedig nem kell, hogy ugyanúgy nézzen ki.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.