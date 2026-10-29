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Egy illat már nem elég? Így rétegezd a parfümöket okosan
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Egy illat már nem elég? Így rétegezd a parfümöket okosan

Kende Kíra
Írta 2026.10.29.
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Szeretnéd, ha a kedvenc parfümöd még különlegesebb illattá válna? A parfümrétegezés segítségével több illatot kombinálhatsz úgy, hogy harmonikus, egyedi és tartós végeredményt kapj.

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Előfordulhat, hogy a kedvenc parfümödet már alig érzed magadon, miközben mások továbbra is felfigyelnek rá. Ennek oka gyakran a szaglási adaptáció: az agyunk idővel kevésbé reagál az állandóan jelen lévő, ismerős illatokra. A parfümöd tehát nem feltétlenül veszített az erejéből, egyszerűen hozzászokhattál az illatához. A rétegezéssel új karaktert adhatsz neki, és ismét izgalmasabbá teheted a megszokott kompozíciót.

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