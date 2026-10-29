4 csillagjegy, aki mindig békítő szerepbe kényszerül a veszekedők között

Vannak, akik két veszekedő között is megőrzik a nyugalmukat, és ösztönösen próbálják elsimítani a konfliktusokat. Négy csillagjegy különösen gyakran találja magát a békítő szerepében, még akkor is, ha legszívesebben kimaradna a vitából.
Mérleg – A harmónia megszállottja
A Mérleg számára a békés légkör szinte létszükséglet. Nehezen viseli, ha a környezetében feszültség alakul ki, ezért gyakran már azelőtt megpróbálja rendezni a helyzetet, hogy a vita igazán elmérgesedne. Kiváló érzéke lehet ahhoz, hogy mindkét fél szempontjait megértse, és olyan kompromisszumot javasoljon, amelyben senki sem érzi magát teljesen vesztesnek.
A probléma az, hogy a béke kedvéért hajlamos lehet háttérbe szorítani a saját véleményét. Előfordulhat, hogy akkor is közvetíteni próbál, amikor valójában egyik fél felelősségét sem szeretné megítélni. Emiatt könnyen két tűz közé kerülhet, és végül ő fárad el leginkább egy olyan konfliktusban, amely eredetileg nem is róla szólt.
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