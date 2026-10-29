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3 csillagjegy, aki nagyon jól be tudja osztani a pénzt
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3 csillagjegy, aki nagyon jól be tudja osztani a pénzt

Farkas Izabella
Írta 2026.10.29.
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Ez a három csillagjegy különösen ügyesen bánhat a pénzzel: tudatosan terveznek, kerülik a felesleges kiadásokat, és a jövőre is gondolnak.

Vannak, akiknek a fizetésük szinte észrevétlenül elfolyik a hónap végére, míg mások pontosan tudják, mire érdemes költeniük, és miből kell félretenniük. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen jó érzékkel bánnak a pénzzel, mert megfontoltak, gyakorlatiasak, és a pillanatnyi örömök helyett a hosszú távú biztonságot is szem előtt tartják.

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Bak – a tudatos tervező

A Bak számára a pénzügyi biztonság és a kiszámíthatóság kiemelten fontos. Nem szívesen költekezik ész nélkül, inkább előre átgondolja, mire lesz szüksége a következő hetekben, hónapokban, és ennek megfelelően alakítja a kiadásait. Ha valamit igazán szeretne megvenni, hajlandó türelmesen gyűjteni rá, ahelyett, hogy azonnal hitelbe vagy felesleges kiadásokba verné magát. A Bak egyik legnagyobb erőssége, hogy képes különbséget tenni a vágyai és a valódi szükségletei között, így hosszú távon is stabilabb pénzügyi helyzetet teremthet magának.

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3 csillagjegy, aki nagyon jól be tudja osztani a pénzt

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