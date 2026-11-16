Még a szabadnapjukon is folyton tevékenykednek, és a semmittevést szinte büntetésnek érzik. Vajon te is köztük vagy?

Vannak, akik számára a semmittevés maga a büntetés: ha éppen nincs feladatuk, gyorsan találnak valamit, amivel elfoglalhatják magukat. Még egy szabad hétvégén is listákat írnak, intézkednek, szerveznek vagy újabb terveket szőnek. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy nehezen engedje el a teendőit, és még a pihenőnapokon is folyton mozgásban legyen.

3 csillagjegy, akinek összeáll a kép egy ismerőséről A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szűz – Még a pihenésből is feladatot csinál

A Szűz számára a kikapcsolódás sem feltétlenül jelent teljes leállást. Mindig akad valami, amit még el kell rendezni, meg kell javítani vagy egy kicsit tökéletesebbé lehet tenni. A Merkúr uralma alatt álló jegy szülöttei szeretnek rendszerezni, előre gondolkodni és kézben tartani a dolgokat, ezért nehezen viselik, ha úgy érzik, haszontalanul telik az idejük. Még egy nyugodt vasárnapon is könnyen azon kaphatják magukat, hogy már a következő hét teendőit tervezik, átnézik a bevásárlólistát, vagy éppen átrendezik a lakást. A Szűznek az egyik legnagyobb kihívás megtanulni, hogy nem kell mindig produktívnak lennie ahhoz, hogy elégedett legyen önmagával.

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