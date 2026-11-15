november 15. Albert, Lipót napja Ma: 7°C Holnap: 7°C 🌦️
november 15. Albert, Lipót napja Ma: 7°C Holnap: 7°C 🌦️
5 csillagjegy, akiknek a káoszból való kilépés hozhat megkönnyebbülést
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / 5 csillagjegy, akiknek a káoszból való...

5 csillagjegy, akiknek a káoszból való kilépés hozhat megkönnyebbülést

Farkas Izabella
Írta 2026.11.15.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A Szűzben járó Mars nem a robbanásról szól, hanem arról a csendes, makacs energiáról, ami végre nekilát rendet tenni. Van öt csillagjegy, amelyiknél ez a hatás szinte azonnal tapintható lesz.

A Mars napokon belül belép a Szűz jegyébe, és ez a tranzit azoknál érezteti leginkább a hatását, akiknél az elmúlt hetekben felgyűlt a rendezetlenség: a félbehagyott feladatok, a bezsúfolt naptár, a soha ki nem mondott döntések.

Ennyire vagy független a párkapcsolatban a csillagjegyed szerint

1. Szűz

Nálad a Mars hazaérkezik, és ez a leglátványosabb azoknál a helyzeteknél, amikor hetek óta halogatsz egy e-mailt, vagy a konyhaszekrény polcán egymásra tornyozod a számlákat, mert nincs kedved szembenézni velük. Ezekben a napokban hirtelen lesz erőd nekiállni, és nem teszteket akarsz kitölteni a rendrakáshoz, hanem egyszerűen felállsz, és végigcsinálod. A túltervezés helyett a gyakorlati lépés kerül előtérbe: kevesebb aggódás, több tényleges cselekvés.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akit a nyári forróság szerelembe sodor

Ezeket olvassák most

Mi a sorsszámod? A születési dátumodból kiderülhet, mi az életfeladatod

Mi a sorsszámod? A születési dátumodból kiderülhet, mi az életfeladatod

Napi horoszkóp 2026. november 15. – Oldódik a feszültség

Napi horoszkóp 2026. november 15. – Oldódik a feszültség

Fordulópont, fontos hír, meglepetés: neked mit hoz a november 24-i telihold?

Fordulópont, fontos hír, meglepetés: neked mit hoz a november 24-i telihold?

Az év egyik legnagyobb felismerését hozza el 5 csillagjegynek a Nyilas időszaka

Az év egyik legnagyobb felismerését hozza el 5 csillagjegynek a Nyilas időszaka

5+2 dolog, amit a lakberendezők nem vennének meg a saját otthonukba – akkor te miért tennéd?

5+2 dolog, amit a lakberendezők nem vennének meg a saját otthonukba – akkor te miért tennéd?

A 12 csillagjegy rangsora: velük jobb nem ujjat húzni, ha elárulod a bizalmukat

A 12 csillagjegy rangsora: velük jobb nem ujjat húzni, ha elárulod a bizalmukat

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.