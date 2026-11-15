5 csillagjegy, akiknek a káoszból való kilépés hozhat megkönnyebbülést

A Mars napokon belül belép a Szűz jegyébe, és ez a tranzit azoknál érezteti leginkább a hatását, akiknél az elmúlt hetekben felgyűlt a rendezetlenség: a félbehagyott feladatok, a bezsúfolt naptár, a soha ki nem mondott döntések.
1. Szűz
Nálad a Mars hazaérkezik, és ez a leglátványosabb azoknál a helyzeteknél, amikor hetek óta halogatsz egy e-mailt, vagy a konyhaszekrény polcán egymásra tornyozod a számlákat, mert nincs kedved szembenézni velük. Ezekben a napokban hirtelen lesz erőd nekiállni, és nem teszteket akarsz kitölteni a rendrakáshoz, hanem egyszerűen felállsz, és végigcsinálod. A túltervezés helyett a gyakorlati lépés kerül előtérbe: kevesebb aggódás, több tényleges cselekvés.
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