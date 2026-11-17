Van, akinek a testvére nemcsak családtag, hanem a legjobb barátja és legnagyobb támasza is. Az asztrológia szerint ez a négy jegy különösen ragaszkodik ehhez a kötelékhez.

A testvéri kapcsolat különleges kötelék, amelyben a közös gyerekkori emlékek, a megélt nehézségek és az egymás iránti feltétlen bizalom is összekovácsolhatja a feleket. Az asztrológia szerint vannak olyan csillagjegyek, akik számára a testvérük nem csupán családtag, hanem az egyik legfontosabb bizalmas és szövetséges is, akire életük bármely szakaszában számíthatnak.

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Rák – A család mindig az első helyen áll

A Rák számára a család az egyik legfontosabb érték, ezért a testvéri kapcsolatot is különösen nagy becsben tartja. Mélyen kötődik azokhoz, akikkel közös múltja van, és akkor is igyekszik ápolni a kapcsolatot, ha az élet idővel másfelé sodorja őket. Testvérével gyakran olyan bizalmi viszonyt alakít ki, amelyben nincs szükség hosszú magyarázatokra: egyetlen pillantásból is megértik egymást. Ha a másik bajba kerül, a Rák az elsők között siet a segítségére, és ugyanezt a támogatást várja vissza. Számára a testvér nemcsak rokon, hanem biztos pont, akihez mindig hazatérhet.

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