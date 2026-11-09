Most akkor egészséges vagy ártalmas az aloe vera?

Az aloe vera a bőrápolásban hasznos lehet, belsőleg azonban akár veszélyeket is rejthet. Mutatjuk, mire figyelj, mielőtt használnád!

Az aloe vera az egyik legismertebb gyógynövény, amelyet hidratáló krémekben, napozás utáni gélekben és különféle étrend-kiegészítőkben is megtalálunk. Sokan természetes csodaszerként tekintenek rá, mások viszont az emésztőrendszerre gyakorolt kellemetlen hatásai miatt óvatosságra intenek. Az igazság valahol a kettő között van: külsőleg bizonyos esetekben hasznos lehet, belső fogyasztása viszont nem minden formában biztonságos.

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Miért tartják egészségesnek az aloe verát?

Az aloe vera húsos leveleinek belsejében átlátszó, gélszerű anyag található, amelynek jelentős része víz. Emellett poliszacharidokat és más növényi vegyületeket is tartalmaz, amelyek miatt a kozmetikai iparban régóta alkalmazzák. A növény különböző részeiből azonban eltérő összetételű anyagok nyerhetők ki, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen aloe verás terméket használunk.

A levél belsejében található átlátszó gél elsősorban bőrápolási célokra lehet hasznos, míg a levél héja alatt húzódó sárgás nedv, az úgynevezett latex aloint és más antrakinonokat tartalmaz. Ezek az anyagok hashajtó hatásúak, ugyanakkor nagyobb mennyiségben komoly emésztőrendszeri panaszokat okozhatnak. Olvass még a témában Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért elveszítik varázsukat a hosszú távú kapcsolatok A japán head spák titka: miért kezdődik a wellness valójában a fejbőrnél 3 dolog, amin túl sokat stresszelünk, pedig senkit nem érdekel körülöttünk „Csak egyetlen százaléknyit akartam visszakapni a szingli barátnőim szabadságából” – így emészti fel a nőket az anyaság

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