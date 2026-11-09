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Most akkor egészséges vagy ártalmas az aloe vera?
iStock

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Most akkor egészséges vagy ártalmas az aloe vera?

Szalai Dóra
Írta 2026.11.09.
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Az aloe vera a bőrápolásban hasznos lehet, belsőleg azonban akár veszélyeket is rejthet. Mutatjuk, mire figyelj, mielőtt használnád!

Az aloe vera az egyik legismertebb gyógynövény, amelyet hidratáló krémekben, napozás utáni gélekben és különféle étrend-kiegészítőkben is megtalálunk. Sokan természetes csodaszerként tekintenek rá, mások viszont az emésztőrendszerre gyakorolt kellemetlen hatásai miatt óvatosságra intenek. Az igazság valahol a kettő között van: külsőleg bizonyos esetekben hasznos lehet, belső fogyasztása viszont nem minden formában biztonságos.

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Miért tartják egészségesnek az aloe verát?

Az aloe vera húsos leveleinek belsejében átlátszó, gélszerű anyag található, amelynek jelentős része víz. Emellett poliszacharidokat és más növényi vegyületeket is tartalmaz, amelyek miatt a kozmetikai iparban régóta alkalmazzák. A növény különböző részeiből azonban eltérő összetételű anyagok nyerhetők ki, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen aloe verás terméket használunk.

A levél belsejében található átlátszó gél elsősorban bőrápolási célokra lehet hasznos, míg a levél héja alatt húzódó sárgás nedv, az úgynevezett latex aloint és más antrakinonokat tartalmaz. Ezek az anyagok hashajtó hatásúak, ugyanakkor nagyobb mennyiségben komoly emésztőrendszeri panaszokat okozhatnak.

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