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5 falszín, amit már mindenki kezd unni – szakértők árulják el, mit válassz helyettük
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5 falszín, amit már mindenki kezd unni – szakértők árulják el, mit válassz helyettük

Fehér Dia
Írta 2026.11.09.
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Ezek a falszínek egykor szinte minden stílusos otthonban ott voltak, most viszont kezdenek háttérbe szorulni. Mutatjuk, milyen árnyalatokkal válthatod le őket, és hogyan teheted frissebbé a lakásodat!

Ha mostanában lakberendezési inspirációkat nézegetsz a Pinteresten vagy az Instagramon, simán lehet, hogy ugyanazokkal a falszínekkel találkozol újra és újra.

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A szürke különböző árnyalatai, a sötétkék konyhaszekrények és a jól bevált semleges tónusok hosszú ideig uralták a trendeket, de a lakberendezők szerint néhányukból már kezd elegünk lenni. Sokszor nem is maga az árnyalat a probléma, hanem az, hogy milyen színekkel és felületekkel kombináljuk. Mutatjuk, melyik 5 falszín kezd háttérbe szorulni, mit érdemes választani helyettük, és hogyan frissítheted fel az otthonodat anélkül, hogy teljes felújításba kezdenél.

1. Hideg szürke helyett: melegebb árnyalatok

A szürke hosszú ideig biztos választásnak számított, ha valaki letisztult, modern otthont szeretett volna. Jól illett a fehér bútorokhoz, a fekete kiegészítőkhöz és a minimalista berendezéshez, ráadásul sokan azért választották, mert nehéz volt mellélőni vele. Mostanra azonban annyira elterjedt, hogy sok enteriőrben már kissé személytelennek hat.

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Mit válassz helyette? Ha szereted a visszafogott színeket, nem kell rögtön a merész árnyalatok felé indulnod. A melegebb bézs (grézs), illetve az enyhén kékes-szürkés tónusok izgalmasabbá tehetik a teret. Ezek megőrzik a szürke visszafogottságát, de kevésbé keltenek hűvös, rideg hatást.

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