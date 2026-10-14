Nyikorog a bejárati ajtód? Cseppentsd rá ezt, és újra csendes lesz

Nyikorog a bejárati ajtód minden nyitásnál? Mutatjuk, milyen kenőanyagot használj, és hogyan szüntetheted meg a kellemetlen hangot néhány perc alatt.

Minden ajtónyitásnál kellemetlen, éles nyikorgás hallatszik, amit már messziről fel lehet ismerni? A probléma hátterében legtöbbször a zsanérok közötti súrlódás áll, amelyet a kenőanyag hiánya, a por vagy a fém alkatrészek kopása is okozhat. Szerencsére a megoldás sokszor egyszerű: néhány csepp megfelelő olajjal könnyen megszüntetheted a zavaró hangot, és ehhez általában szerelőre sincs szükség.

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Miért nyikorog a bejárati ajtó?

A nyikorgás leggyakoribb oka, hogy az ajtó zsanérjainak mozgó fémalkatrészei között megnő a súrlódás. Ez akkor fordulhat elő, ha a kenőanyag elhasználódik, a zsanér poros lesz, vagy a fémfelületek idővel elkopnak, esetleg rozsdásodni kezdenek. A hangot a meglazult csavarok vagy az ajtólap és a tok érintkezése is okozhatja, ezért érdemes először megfigyelni, pontosan honnan jön a nyikorgás.

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