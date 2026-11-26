Egyedi hangulatot teremtenél otthon, de nem szeretnél vagyonokat költeni? Ezeket a lakberendezési tárgyakat különösen érdemes használtan beszerezni.

Nem kell minden lakberendezési kiegészítőt újonnan megvásárolnod ahhoz, hogy igazán egyedi otthont teremts. A használtan beszerzett tárgyaknak gyakran olyan karakterük, történetük és hangulatuk van, amit a tömeggyártott darabok nem tudnak visszaadni. Mutatjuk, melyek azok a különleges lakberendezési kincsek, amelyeket érdemes bolhapiacokon, vintage üzletekben vagy online piactereken keresned.

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Bútorok, amik bírják az időt

A régi, tömörfa bútorok nagy része olyan technikával készült, amit ma már ritkán alkalmaznak: csapolt illesztés, tömörfa korpusz, valódi fém fogantyúk. Egy ötven-hatvan éves komód vagy szekreter gyakran strapabíróbb, mint egy mai, forgácslapból összeállított társa. Régiségboltokban és használtbútor-boltokban érdemes körülnézni, de a legjobb darabok sokszor magánhirdetésekben bukkannak fel, amikor valaki a nagyszülei lakását üríti ki. Egy enyhén kopott, de jó vonalú dohányzóasztal vagy tálalószekrény restaurálással, csiszolással és új lakkréteggel teljesen újjászülethet, miközben megtartja azt a karaktert, amit új bútornál hiába is keresnénk.

Tükrök különleges keretekkel A nagyméretű, faragott vagy aranyozott keretű tükrök ma már ritkák és drágák újonnan, használtan viszont gyakran megfizethető áron hozzá lehet jutni egy-egy igazán látványos darabhoz. A patinás keret önmagában is dekoráció, akkor is, ha a tükörlap enyhén homályos vagy foltos. Sok esetben épp ez a kis kopottság adja a textúrát, amitől a falra akasztva nem egy sorozatgyártott kiegészítőnek, hanem talált kincsnek tűnik. Óvatosan kell bánni a szállítással, mert a vastag üveg törékeny, de egy jól becsomagolt tükör simán kibírja az utat egy lakásfelújítási csoportból vagy egy garázsvásárból. Csillárok és falikarok A régi világítótestek gyakran fémből és préselt üvegből készültek, nem műanyagból, és a formájuk is merészebb, mint a mai, visszafogott dizájnelemeké. Egy ötvenes-hatvanas évekbeli csillár vagy egy art deco falikar karaktert ad egy szobának, amit semmilyen új lámpabolt nem tud reprodukálni. Fontos, hogy a villanyszerelést szakember ellenőrizze, mielőtt bekötjük, hiszen az elektromos vezetékek idővel elhasználódhatnak, de maga a burkolat, az üvegbúra vagy a fémváz simán tovább él egy felújított kábelezéssel. Porcelán, üveg és kerámia A régi porcelán étkészletek, vázák és likőrös pohárkészletek minősége sokszor felülmúlja a mai tömeggyártású darabokét. A Herendi, Zsolnay vagy Hollóházi porcelán egy-egy darabja bolhapiacon, online apróhirdetésben vagy éppen egy vidéki régiségboltban is felbukkanhat, töredékéért annak, amit újonnan fizetnénk érte. Szőnyegek, amik beszélnek A kézi csomózású vagy régi gyártású perzsa és kelim szőnyegek anyaguk és mintázatuk miatt sokkal tartósabbak, mint a mai, gépi gyártású darabok. Egy kopottas, de jó minőségű szőnyeg akár évtizedekig is elhasználódás nélkül szolgálhat, és a színei idővel csak szépülnek, nem fakulnak egyenletes szürkévé, mint sok szintetikus társuké. Használt bútorboltokban, aukciós oldalakon vagy hagyatéki árverésen érdemes keresgélni, és nem baj, ha a szőnyeg enyhén kopott a szélén: ez a jel mutatja, hogy valódi anyagból készült. Könyvek és régi nyomatok Egy könyvespolc, amin csak új, fényes borítós kötetek sorakoznak, sosem lesz olyan izgalmas, mint az, amelyiken találunk néhány megsárgult lapú, régi kiadást is. Antikváriumokban gyakran lehet találni különleges kötésű köteteket, régi térképeket vagy botanikai illusztrációkat, amelyek bekeretezve önálló falidíszként is megállják a helyüket. Ezek a tárgyak nem csak esztétikai értéket képviselnek, hanem azt az érzést is megadják, hogy az otthonunk nem egy katalógusból lett összeválogatva, hanem lassan, személyesen épült fel.

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