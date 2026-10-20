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Egyre több a szexuális mikro -megcsalás, és nem is tudunk róla
Pexels

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Egyre több a szexuális mikro -megcsalás, és nem is tudunk róla

O. Zselyke
Írta 2026.10.20.
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Egy szív emoji a kolléganő fürdőruhás fotója alatt. Egy privát üzenet, amit gyorsan törlünk, mielőtt a partnerünk meglátná a telefont. Egy éjszakai beszélgetés egy régi ismerőssel, ami valahogy mindig akkor indul, amikor otthon már mindenki alszik.

Külön-külön semmiség az egész, mégis egyre több pszichológus nevezi meg ugyanazt a jelenséget: szexuális mikro-megcsalás, vagyis apró, első pillantásra ártalmatlan gesztusok sorozata, amelyek a közösségi médiában zajlanak egy párkapcsolaton kívüli személlyel, és amelyeket a legtöbben nem is sorolnának a hűtlenség kategóriájába.

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Mi pontosan a szexuális mikro-megcsalás?

A fogalom nem egy konkrét csalásra utal, hanem egy folyamatra. Olyan apró, ismétlődő digitális gesztusokból áll össze, amelyek külön-külön védhetők lennének egy kínos beszélgetésben, együtt azonban már egy másik ember felé irányuló titkos érzelmi vagy szexuális figyelmet jeleznek. Ide tartozik a szívecske egy fürdőruhás képre, a flörtös komment, amit csak ők ketten értenek, vagy az, hogy valakinek a sztoriját mindig megnézzük, de sosem reagálunk rá nyilvánosan, mert azt már látná a partnerünk is.

A kulcs nem a cselekedet mérete, hanem a titkolózás. Ha egy üzenetváltást nem mutatnánk meg nyugodt szívvel a párunknak, az már önmagában jelzés.

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