Egyre több a szexuális mikro -megcsalás, és nem is tudunk róla

Külön-külön semmiség az egész, mégis egyre több pszichológus nevezi meg ugyanazt a jelenséget: szexuális mikro-megcsalás, vagyis apró, első pillantásra ártalmatlan gesztusok sorozata, amelyek a közösségi médiában zajlanak egy párkapcsolaton kívüli személlyel, és amelyeket a legtöbben nem is sorolnának a hűtlenség kategóriájába.
Mi pontosan a szexuális mikro-megcsalás?
A fogalom nem egy konkrét csalásra utal, hanem egy folyamatra. Olyan apró, ismétlődő digitális gesztusokból áll össze, amelyek külön-külön védhetők lennének egy kínos beszélgetésben, együtt azonban már egy másik ember felé irányuló titkos érzelmi vagy szexuális figyelmet jeleznek. Ide tartozik a szívecske egy fürdőruhás képre, a flörtös komment, amit csak ők ketten értenek, vagy az, hogy valakinek a sztoriját mindig megnézzük, de sosem reagálunk rá nyilvánosan, mert azt már látná a partnerünk is.
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