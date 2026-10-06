Miért zavar halálosan, ha valaki elkezdi másolni az öltözködésedet vagy a stílusodat? A tudomány válasza

Ez nem hiúság kérdése, és nem is féltékenység a megszokott értelemben. A pszichológia szerint sokkal mélyebb dolog zajlik ilyenkor bennünk.

Van, akit kifejezetten bosszant, amikor egy ismerőse elkezdi ugyanazokat a ruhákat, kiegészítőket vagy stíluselemeket viselni, amelyeket korábban tőle látott. De miért érezhetjük úgy, mintha valaki elvenne tőlünk valami személyeset, miközben valójában csak hasonlóan öltözködik? A pszichológia szerint ennek mélyebb oka lehet, mint egyszerű hiúság vagy féltékenység.

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Az egyediség mint pszichológiai szükséglet

Az amerikai C. R. Snyder, a Kansasi Egyetem kutatója, és Howard Fromkin, aki a Purdue Egyetemen, majd a kanadai York Universityn dolgozott, már a hetvenes évek végén leírták az úgynevezett egyediségelméletet (uniqueness theory), amely szerint minden embernek belső igénye van arra, hogy megkülönböztesse magát másoktól. Ez nem extravagancia, hanem alapvető pszichés egyensúlyozás: ha túl hasonlónak érezzük magunkat a tömeghez, elveszítjük az identitásunk egy darabját, ha viszont túl különbözőek vagyunk, elszigetelődünk. A stílusunk, az öltözködésünk ennek az egyensúlynak az egyik legláthatóbb terepe.

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Amikor valaki szó szerint lemásolja a megjelenésünket, az elmélet szerint ez a kényes egyensúly billen fel. Hirtelen úgy érezzük, kevésbé vagyunk egyediek, mint gondoltuk, és ez a pszichénk számára fenyegetésként csapódik le, még akkor is, ha racionálisan tudjuk, hogy egy kabát miatt senkinek nem esett bántódása. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 19. a numerológia szerint: harmónia és lelki összhang „Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak „Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki? „Két napi előkészület, hogy egy délutánra egyedül hagyjam a gyerekekkel” – ha a férjed azt hiszi, kiveszi a részét a házasságból, küldd el neki ezt

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