Miért zavar halálosan, ha valaki elkezdi másolni az öltözködésedet vagy a stílusodat? A tudomány válasza

Van, akit kifejezetten bosszant, amikor egy ismerőse elkezdi ugyanazokat a ruhákat, kiegészítőket vagy stíluselemeket viselni, amelyeket korábban tőle látott. De miért érezhetjük úgy, mintha valaki elvenne tőlünk valami személyeset, miközben valójában csak hasonlóan öltözködik? A pszichológia szerint ennek mélyebb oka lehet, mint egyszerű hiúság vagy féltékenység.
Az egyediség mint pszichológiai szükséglet
Az amerikai C. R. Snyder, a Kansasi Egyetem kutatója, és Howard Fromkin, aki a Purdue Egyetemen, majd a kanadai York Universityn dolgozott, már a hetvenes évek végén leírták az úgynevezett egyediségelméletet (uniqueness theory), amely szerint minden embernek belső igénye van arra, hogy megkülönböztesse magát másoktól. Ez nem extravagancia, hanem alapvető pszichés egyensúlyozás: ha túl hasonlónak érezzük magunkat a tömeghez, elveszítjük az identitásunk egy darabját, ha viszont túl különbözőek vagyunk, elszigetelődünk. A stílusunk, az öltözködésünk ennek az egyensúlynak az egyik legláthatóbb terepe.
Amikor valaki szó szerint lemásolja a megjelenésünket, az elmélet szerint ez a kényes egyensúly billen fel. Hirtelen úgy érezzük, kevésbé vagyunk egyediek, mint gondoltuk, és ez a pszichénk számára fenyegetésként csapódik le, még akkor is, ha racionálisan tudjuk, hogy egy kabát miatt senkinek nem esett bántódása.
Olvass még a témában
Ezt hozza 2026. szeptember 19. a numerológia szerint: harmónia és lelki összhang
„Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak
„Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki?
„Két napi előkészület, hogy egy délutánra egyedül hagyjam a gyerekekkel” – ha a férjed azt hiszi, kiveszi a részét a házasságból, küldd el neki ezt
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.