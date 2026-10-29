Esős időben átázik a lábtörlő? Ezzel az egyszerű trükkel megelőzheted a nedvesség felgyülemlését

Az őszi esőben könnyen átázik a bejárati lábtörlő, a folyamatos nedvesség pedig kellemetlen szagokat és akár penészedést is okozhat. Néhány egyszerű praktikával azonban gyorsabban száradhat a szőnyeg, és a bejárat környékét is tisztábban tarthatod.
Miért marad nedves a lábtörlő alatt a padló?
Az őszi esőzések idején nemcsak a cipőnkről kerül víz a bejárathoz, hanem a szél által befújt eső, a nedves falevelek és a sáros szennyeződések is hozzájárulnak a probléma kialakulásához. Ha a lábtörlő magába szívja a nedvességet, de nem tud megfelelően megszáradni, a víz hosszú ideig a szőnyegben és az alatta lévő felületen maradhat.
Ez különösen akkor jelenthet gondot, ha a lábtörlő nem szellőző, tömör hátlappal rendelkezik, vagy közvetlenül egy nedvességre érzékeny felületre, például fa teraszburkolatra kerül. Ilyenkor dohos szag, elszíneződés, szélsőséges esetben pedig penész is megjelenhet.
Olvass még a témában
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.