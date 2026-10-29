Esős időben átázik a lábtörlő? Ezzel az egyszerű trükkel megelőzheted a nedvesség felgyülemlését

Egy apró változtatás is sokat számíthat, ha a lábtörlő alatt rendszeresen összegyűlik a nedvesség. Ezekkel a tippekkel szárazabban tarthatod a bejáratot.

Az őszi esőben könnyen átázik a bejárati lábtörlő, a folyamatos nedvesség pedig kellemetlen szagokat és akár penészedést is okozhat. Néhány egyszerű praktikával azonban gyorsabban száradhat a szőnyeg, és a bejárat környékét is tisztábban tarthatod.

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Miért marad nedves a lábtörlő alatt a padló?

Az őszi esőzések idején nemcsak a cipőnkről kerül víz a bejárathoz, hanem a szél által befújt eső, a nedves falevelek és a sáros szennyeződések is hozzájárulnak a probléma kialakulásához. Ha a lábtörlő magába szívja a nedvességet, de nem tud megfelelően megszáradni, a víz hosszú ideig a szőnyegben és az alatta lévő felületen maradhat.

Ez különösen akkor jelenthet gondot, ha a lábtörlő nem szellőző, tömör hátlappal rendelkezik, vagy közvetlenül egy nedvességre érzékeny felületre, például fa teraszburkolatra kerül. Ilyenkor dohos szag, elszíneződés, szélsőséges esetben pedig penész is megjelenhet. Olvass még a témában A csipketerítő, amit anyáink kidobtak, most újra ott van a legmenőbb nappalikban Így tisztítsd meg a gyapjúkabátodat anélkül, hogy tisztítóba vinnéd A tavaszi nagytakarítás, ami egy hatalmas felismerést is hozott az életembe 5+1 kreatív mód, ahogyan a banánhéj segíthet a konyhában és a kertben

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