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Esős időben átázik a lábtörlő? Ezzel az egyszerű trükkel megelőzheted a nedvesség felgyülemlését
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Esős időben átázik a lábtörlő? Ezzel az egyszerű trükkel megelőzheted a nedvesség felgyülemlését

Váradi Petra
Írta 2026.10.29.
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Egy apró változtatás is sokat számíthat, ha a lábtörlő alatt rendszeresen összegyűlik a nedvesség. Ezekkel a tippekkel szárazabban tarthatod a bejáratot.

Az őszi esőben könnyen átázik a bejárati lábtörlő, a folyamatos nedvesség pedig kellemetlen szagokat és akár penészedést is okozhat. Néhány egyszerű praktikával azonban gyorsabban száradhat a szőnyeg, és a bejárat környékét is tisztábban tarthatod.

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Miért marad nedves a lábtörlő alatt a padló?

Az őszi esőzések idején nemcsak a cipőnkről kerül víz a bejárathoz, hanem a szél által befújt eső, a nedves falevelek és a sáros szennyeződések is hozzájárulnak a probléma kialakulásához. Ha a lábtörlő magába szívja a nedvességet, de nem tud megfelelően megszáradni, a víz hosszú ideig a szőnyegben és az alatta lévő felületen maradhat.

Ez különösen akkor jelenthet gondot, ha a lábtörlő nem szellőző, tömör hátlappal rendelkezik, vagy közvetlenül egy nedvességre érzékeny felületre, például fa teraszburkolatra kerül. Ilyenkor dohos szag, elszíneződés, szélsőséges esetben pedig penész is megjelenhet.

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