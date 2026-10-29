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3 könyv, amit idén olvastam, és maradandó hatással volt rám
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3 könyv, amit idén olvastam, és maradandó hatással volt rám

Schuster Borka
Írta 2026.10.29.
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Vannak könyvek, amelyeket becsukok, aztán néhány nappal később már csak arra emlékszem, hogy kellemesen kikapcsoltak. Mások viszont velem maradnak: eszembe jutnak mosogatás közben, egy beszélgetésben, vagy akkor, amikor a saját életemben találkozom valamilyen helyzettel, amelyre hirtelen egészen más szemmel nézek.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Idén három olyan könyvet olvastam, amelyek nemcsak történetként működtek, hanem valamit át is rendeztek bennem. Egészen különböző világokról szólnak, mégis mindhárom arra késztetett, hogy tovább gondoljam, amit olvasás közben éreztem.

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Madeline Miller: Kirké

Madeline Miller: Kirké
Libri / Madeline Miller: Kirké

A görög mitológia alakjait általában úgy ismerjük, ahogyan évszázadokon át meséltek róluk: hősök, istenek, szörnyetegek, mellékszereplők egy férfiak köré épülő történetben. Madeline Miller Kirké című regénye egy olyan nőnek ad hangot, akit Homérosz Odüsszeiájából leginkább varázslónőként ismerhetünk.

Miller Kirkéje nem egyszerűen egy mitológiai figura újramesélése. Egy olyan nő története, akinek meg kell tanulnia eligazodni egy világban, ahol az ereje egyszerre teszi különlegessé és veszélyessé mások szemében. Magány, kirekesztettség, vágy, anyaság és önállóság fonódik össze a regényben, miközben Kirké fokozatosan maga alakítja a saját sorsát.

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Az fogott meg benne a legjobban, hogy nem próbálja hibátlan példaképpé változtatni a főszereplőjét. Kirkének vannak gyengeségei, rossz döntései, és néha ő maga is bánt másokat. Mégis megérthetjük, hogyan jut el oda, ahol végül találjuk.

Számomra ez a történet arról is szól, milyen felszabadító érzés, amikor nem mások történeteiben kell megtalálnunk a helyünket, hanem elkezdhetjük megírni a sajátunkat.

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