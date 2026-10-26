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6 növény, ami a barátságot szimbolizálja – ezt add a legjobb barátnődnek
Unsplash

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6 növény, ami a barátságot szimbolizálja – ezt add a legjobb barátnődnek

Fehér Dia
Írta 2026.10.26.
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Ha a legjobb barátnődnek szeretnél virágot adni, de nem egy teljesen random csokrot választanál, érdemes egy kicsit utánanézni annak is, mit üzennek az egyes növények. A virágoknak ugyanis évszázadok óta tulajdonítanak különböző jelentéseket, a viktoriánus korban pedig titkos nyelv alakult ki körülöttük.

A virágnyelv a 19. században különösen Angliában és Amerikában lett népszerű: egy-egy csokorral akár egész mondatokat is el lehetett mondani anélkül, hogy bármit le kellett volna írni. A rendszer azonban korántsem volt egységes, a különböző virágoskönyvek ugyanahhoz a növényhez néha más jelentést társítottak. A barátság viszont több növénynél is visszatérő jelentés volt. Ha tehát a legjobb barátnődet szeretnéd meglepni, ezek közül valamelyik különösen jó választás lehet.

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Sárga rózsa – a barátság klasszikus virága

Ha egyetlen virágot kellene mondani, amelyről ma szinte mindenkinek a barátság jut eszébe, valószínűleg a sárga rózsa lenne az. A sárga rózsához ma a barátságot, a törődést és a vidámságot társítják, ezért akkor is jó választás, ha szeretnéd elkerülni a vörös rózsák romantikus üzenetét.

És itt jön az érdekes rész: a viktoriánus korban még nem feltétlenül ezt jelentette. A korabeli virágnyelv egyes könyveiben a sárga rózsa inkább a féltékenységhez vagy a szerelem hanyatlásához kapcsolódott. A barátságot jelentő sárga rózsa később vált igazán elterjedt szimbólummá. Vagyis ha ma egy csokor sárga rózsával állítasz be a legjobb barátnődhöz, nyugodtan veheted úgy, hogy a modern virágnyelv szerint azt mondod: „örülök, hogy vagy nekem”.

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