30 felett a barátságok eltűnnek vagy átalakulnak, de a legritkább esetben mélyülnek el. Vajon mennyit tudunk valójában azokról, akiket a legjobb barátainknak hívunk?

Klári

A legjobb barátnőm Klári. Ő az, akivel fél szavakból is megértjük egymást, akivel naponta húsz bárgyú mémet küldünk egymásnak, akit hajnali háromkor fel tudnék hívni, hogy segítsen eltüntetni egy holttestet – és ő nem kérdezne semmit, hanem szó nélkül rohanna. Hat éve vagyunk barátok, és csak most, az apja temetésén tudtam meg a nagynénjétől, hogy Klári 15 évesen elszökött otthonról a „szigorú” apja miatt, és amikor három évre rá meghalt az anyja, ő vette magához a két testvérét és nevelte fel őket.

4 csillagjegy, aki mindenkiért helytáll, csak magáért nem A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Én erről az égvilágon semmit nem tudtam. Amikor rákérdeztem, hogy hogyan tudta titokban tartani előttem ezt a fundamentális életszakaszát, csak annyit mondott, hogy életének az egészet igyekszik elfelejteni, ezért nem beszél róla.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.