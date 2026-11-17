Klári
A legjobb barátnőm Klári. Ő az, akivel fél szavakból is megértjük egymást, akivel naponta húsz bárgyú mémet küldünk egymásnak, akit hajnali háromkor fel tudnék hívni, hogy segítsen eltüntetni egy holttestet – és ő nem kérdezne semmit, hanem szó nélkül rohanna. Hat éve vagyunk barátok, és csak most, az apja temetésén tudtam meg a nagynénjétől, hogy Klári 15 évesen elszökött otthonról a „szigorú” apja miatt, és amikor három évre rá meghalt az anyja, ő vette magához a két testvérét és nevelte fel őket.
Én erről az égvilágon semmit nem tudtam. Amikor rákérdeztem, hogy hogyan tudta titokban tartani előttem ezt a fundamentális életszakaszát, csak annyit mondott, hogy életének az egészet igyekszik elfelejteni, ezért nem beszél róla.
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