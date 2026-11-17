Ha létezik egy kabáttípus, amelytől rögtön izgalmasabb lesz egy őszi-téli szett, az szerintem a műszőrme kabát. Idén különösen sokféle változat közül válogathatunk. 8 olyan kabátot gyűjtöttem össze, amely helyet kapott a kívánságlistámon, mert farmerrel, elegáns nadrággal vagy akár egy egyszerű fekete ruhával is jól mutatnak. Van köztük visszafogott alapdarab és olyan feltűnő fazon is, amely mellett biztosan nem marad észrevétlen a szetted.
Rövid dzseki
A rövid műszőrme dzseki azoknak lehet telitalálat, akik szeretik a látványos kabátokat, de nem szeretnének egy hosszú fazonba burkolózni. Magas derekú farmerrel és bokacsizmával lazább, hétköznapi összeállítást kapsz, de egy elegáns nadrággal és hegyes orrú cipővel is kipróbálnám. A rövidebb szabás miatt különösen jól mutat magas derekú szoknyákkal és nadrágokkal.
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