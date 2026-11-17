November vége több csillagjegy számára is fontos érzelmi felismeréseket hozhat. Olyan helyzetek válhatnak végre egyértelművé, amelyekben eddig bizonytalanság, kimondatlan érzések vagy belső vívódás nehezítette a döntést. Öt jegy különösen sokat profitálhat ebből az időszakból, hiszen most tisztábban láthatják, mire vágynak, és kit szeretnének igazán közel engedni magukhoz.
Kos: véget ér a halogatás
A Kos általában nem szeret sokat rágódni az érzésein, inkább cselekszik, aztán majd kiderül, mi sül ki belőle. Most viszont egy olyan beszélgetés vagy helyzet elé kerülhet, amit hetek óta kerülget, legyen szó egy barátságról, ami inkább kötelességből működik, vagy egy párkapcsolati kérdésről, amit eddig szándékosan nem feszegetett. A halogatás helyett most egyszerűen muszáj lesz szembenézni azzal, mit szeretne valójában, és ez a tisztánlátás megkönnyebbülést hozhat, még ha az első pillanatban kényelmetlen is.
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