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Még zokniban is fázik a lábad? Ezt üzeni a keringésed
Pixabay

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Még zokniban is fázik a lábad? Ezt üzeni a keringésed

Váradi Petra
Írta 2026.10.25.
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Még vastag zokniban is fázik a lábad? Tudd meg, milyen keringési problémák és egyéb egészségügyi okok állhatnak a tartós hidegérzet hátterében, és mikor érdemes orvoshoz fordulnod.

Vastag zoknit húzol, betakarózol, mégis jéghidegnek érzed a lábujjaidat? Ha ez rendszeresen előfordul, nem feltétlenül a hideg időjárás a hibás. A tartósan hideg láb hátterében a szervezet természetes hőszabályozása mellett keringési probléma, vérszegénység, pajzsmirigy-alulműködés vagy más egészségügyi ok is állhat. Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolnod, de érdemes megfigyelned, mikor jelentkezik a panasz, és társul-e hozzá más tünet.

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Miért fázik a lábad akkor is, ha meleg van?

Hideg környezetben a szervezet összehúzza a bőr közelében található erek egy részét, így csökkenti a hőveszteséget, és védi a belső szervek hőmérsékletét. Emiatt a kéz és a láb könnyebben lehűlhet, mint a test többi része. Ez önmagában teljesen természetes reakció.

Ha azonban a lábfejed meleg szobában, pihenés közben is rendszeresen hideg marad, érdemes más lehetséges okokat is számításba venni. A perifériás keringés zavara például csökkentheti a végtagok vérellátását, de a hidegérzet nem minden esetben jelent ténylegesen elégtelen véráramlást. Az is előfordulhat, hogy a lábad tapintásra nem különösebben hideg, te mégis annak érzed.

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