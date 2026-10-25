Még zokniban is fázik a lábad? Ezt üzeni a keringésed

Még vastag zokniban is fázik a lábad? Tudd meg, milyen keringési problémák és egyéb egészségügyi okok állhatnak a tartós hidegérzet hátterében, és mikor érdemes orvoshoz fordulnod.

Vastag zoknit húzol, betakarózol, mégis jéghidegnek érzed a lábujjaidat? Ha ez rendszeresen előfordul, nem feltétlenül a hideg időjárás a hibás. A tartósan hideg láb hátterében a szervezet természetes hőszabályozása mellett keringési probléma, vérszegénység, pajzsmirigy-alulműködés vagy más egészségügyi ok is állhat. Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolnod, de érdemes megfigyelned, mikor jelentkezik a panasz, és társul-e hozzá más tünet.

Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Miért fázik a lábad akkor is, ha meleg van?

Hideg környezetben a szervezet összehúzza a bőr közelében található erek egy részét, így csökkenti a hőveszteséget, és védi a belső szervek hőmérsékletét. Emiatt a kéz és a láb könnyebben lehűlhet, mint a test többi része. Ez önmagában teljesen természetes reakció.

Ha azonban a lábfejed meleg szobában, pihenés közben is rendszeresen hideg marad, érdemes más lehetséges okokat is számításba venni. A perifériás keringés zavara például csökkentheti a végtagok vérellátását, de a hidegérzet nem minden esetben jelent ténylegesen elégtelen véráramlást. Az is előfordulhat, hogy a lábad tapintásra nem különösebben hideg, te mégis annak érzed. Olvass még a témában Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne Ezt hozza 2026. október 16. a numerológia szerint: befejezések és lezárások A kávé is beleszámít a napi vízfogyasztásodba? Íme, mit mondanak erről a szakértők Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele

⚖️

Kisokos BMI-kalkulátor testtömegindex és haskörfogat

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.