Szenvedély és újjászületés: így hat rád a csillagjegyed szerint a Skorpió szezon

November lehetőséget ad arra, hogy újragondold a kapcsolataidat, felismerd a saját határaidat, és elengedd azt, ami már nem szolgálja a fejlődésedet – mégpedig a lehető legkíméletlenebb formában.

Kos

Novemberben a megszokottnál erősebben foglalkoztathat, hogy mennyire tudsz jelen lenni a saját életedben, és mennyi energiát fordítasz mások elvárásainak teljesítésére. A Skorpió időszaka a mélyebb érzelmi kötődéseidre, a bizalomra és a közös felelősségvállalásra irányítja a figyelmedet.

„Pörkölttel etette a 7 hónapos babámat”: amikor a nagyszülő átlépi a határt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Fontos, hogy ne tekints minden nehéz felismerésre problémaként: olykor éppen az őszinteség teremti meg a valódi közelség feltételeit… A hónap arra is emlékeztethet, hogy az erő nem mindig a gyors cselekvésben, hanem sokszor a türelmes önvizsgálatban rejlik, és abban, ha mersz szembenézni azzal, amit eddig kerültél.

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