Szenvedély és újjászületés: így hat rád a csillagjegyed szerint a Skorpió szezon

Kos
Novemberben a megszokottnál erősebben foglalkoztathat, hogy mennyire tudsz jelen lenni a saját életedben, és mennyi energiát fordítasz mások elvárásainak teljesítésére. A Skorpió időszaka a mélyebb érzelmi kötődéseidre, a bizalomra és a közös felelősségvállalásra irányítja a figyelmedet.
Fontos, hogy ne tekints minden nehéz felismerésre problémaként: olykor éppen az őszinteség teremti meg a valódi közelség feltételeit… A hónap arra is emlékeztethet, hogy az erő nem mindig a gyors cselekvésben, hanem sokszor a türelmes önvizsgálatban rejlik, és abban, ha mersz szembenézni azzal, amit eddig kerültél.
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