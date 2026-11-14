Ha ezt csinálod, valószínűleg jobban kételkedsz magadban, mint gondolnád

Megírod a üzenetet, aztán törlöd, majd újra megírod. Végül elküldöd egy barátnőnek azzal, hogy „szerinted jó így?” – pedig a szöveg már három perce készen állt. Ismerős ez a mozdulat? Nem a bizonytalanság a baj, hanem az, hogy képtelen vagy elengedni a telefont addig, amíg valaki rá nem bólint arra, amit amúgy is tudtál.
Nem feltétlenül döntésképtelenségről van szó
Sokan automatikusan rávágják magukra, hogy „én mindig ilyen határozatlan vagyok”, holott a helyzet bonyolultabb. A folyamatos megerősítéskeresés ritkán a döntés tartalmával függ össze, sokkal inkább azzal, hogy mi történik, ha rosszul döntesz. A kérdés nem az, hogy a kék vagy a zöld inget vedd fel, hanem az, hogy elviseled-e, ha utólag kiderül, hogy nem a legjobb választást tetted.
A bizonytalanság tűrése pszichológiai értelemben külön készség, ami nem egyenlő az intelligenciával vagy a tapasztalattal. Lehetsz kiváló problémamegoldó a munkahelyeden, és otthon mégis percekig görgetheted ugyanazt az üzenetet, mire elküldöd, mert a tét – legalábbis érzelmileg – nagyobbnak tűnik, mint amekkora valójában.
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