Ha ezt csinálod, valószínűleg jobban kételkedsz magadban, mint gondolnád

Folyton másoktól kérsz megerősítést, mielőtt döntesz? A háttérben olyan önbizalmi probléma húzódhat, amire talán nem is gondolnál.

Megírod a üzenetet, aztán törlöd, majd újra megírod. Végül elküldöd egy barátnőnek azzal, hogy „szerinted jó így?” – pedig a szöveg már három perce készen állt. Ismerős ez a mozdulat? Nem a bizonytalanság a baj, hanem az, hogy képtelen vagy elengedni a telefont addig, amíg valaki rá nem bólint arra, amit amúgy is tudtál.

Egy idegen nő a nagyapám sírjánál: a temetés, ami mindent felforgatott A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem feltétlenül döntésképtelenségről van szó

Sokan automatikusan rávágják magukra, hogy „én mindig ilyen határozatlan vagyok”, holott a helyzet bonyolultabb. A folyamatos megerősítéskeresés ritkán a döntés tartalmával függ össze, sokkal inkább azzal, hogy mi történik, ha rosszul döntesz. A kérdés nem az, hogy a kék vagy a zöld inget vedd fel, hanem az, hogy elviseled-e, ha utólag kiderül, hogy nem a legjobb választást tetted.

A bizonytalanság tűrése pszichológiai értelemben külön készség, ami nem egyenlő az intelligenciával vagy a tapasztalattal. Lehetsz kiváló problémamegoldó a munkahelyeden, és otthon mégis percekig görgetheted ugyanazt az üzenetet, mire elküldöd, mert a tét – legalábbis érzelmileg – nagyobbnak tűnik, mint amekkora valójában. Olvass még a témában Soha többé nem eszel sima krémlevest, ha kipróbálod ezeket a meglepő fűszerpárosításokat „Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal 6 növény, amiről azt tartják, hogy a gyógyulást jelképezi Ezt hozza 2026. október 30. a numerológia szerint: szabadság és kaland

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.