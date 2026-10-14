Unod már a vízkövet a zuhanykabin üvegén? 3 módszer, ami lepergeti róla a vizet

Hiába takarítod rendszeresen a zuhanykabint, a vízkő néhány nap alatt ismét elhomályosíthatja az üveget. A kemény víz és a szappanmaradék együtt makacs foltokat hagyhat maga után, amelyektől a fürdőszoba rendezetlenebbnek tűnik. Szerencsére két egyszerű házi szerrel és egy meglepő autós trükkel nemcsak a lerakódásokat távolíthatod el, hanem az újbóli megjelenésüket is lassíthatod.
Miért rakódik le ilyen makacsul a vízkő az üvegen?
A csapvízben oldott kalcium és magnézium minden elpárolgó vízcseppel otthagy egy vékony ásványi filmet. Egyetlen zuhanyzás után ez alig látszik, de hetek alatt réteg rétegre rakódik, és a felület mikroszkopikus egyenetlenségeibe beleágyazódik. Ha ehhez hozzáadódik a szappanmaradék is, a két anyag együtt alkot egy olyan szürkésfehér bevonatot, amit már nehéz egyszerű törlőkendővel lekapni. A sav azért hatásos ellene, mert feloldja az ásványi lerakódást, míg a mosogatószer a zsíros, szappanos réteget emeli ki.
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