Unod már a vízkövet a zuhanykabin üvegén? 3 módszer, ami lepergeti róla a vizet

Három egyszerű trükkel megszabadulhatsz a zuhanykabin makacs vízkövétől, és azt is megelőzheted, hogy az üveg néhány nap alatt újra foltossá váljon.

Hiába takarítod rendszeresen a zuhanykabint, a vízkő néhány nap alatt ismét elhomályosíthatja az üveget. A kemény víz és a szappanmaradék együtt makacs foltokat hagyhat maga után, amelyektől a fürdőszoba rendezetlenebbnek tűnik. Szerencsére két egyszerű házi szerrel és egy meglepő autós trükkel nemcsak a lerakódásokat távolíthatod el, hanem az újbóli megjelenésüket is lassíthatod.

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Miért rakódik le ilyen makacsul a vízkő az üvegen?

A csapvízben oldott kalcium és magnézium minden elpárolgó vízcseppel otthagy egy vékony ásványi filmet. Egyetlen zuhanyzás után ez alig látszik, de hetek alatt réteg rétegre rakódik, és a felület mikroszkopikus egyenetlenségeibe beleágyazódik. Ha ehhez hozzáadódik a szappanmaradék is, a két anyag együtt alkot egy olyan szürkésfehér bevonatot, amit már nehéz egyszerű törlőkendővel lekapni. A sav azért hatásos ellene, mert feloldja az ásványi lerakódást, míg a mosogatószer a zsíros, szappanos réteget emeli ki.

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