5 szokatlan tulajdonság, ami valójában jó emberismeretre utal

Az alábbi öt tulajdonság elsőre akár furcsának vagy éppen kellemetlennek tűnhet, pszichológusok szerint azonban gyakran erős megfigyelőkészségre és finom szociális érzékenységre utal.
1. Kényelmetlenül hosszan hallgatsz beszélgetés közben
Sokan zavarba jönnek, ha egy társalgásban csend áll be, és azonnal próbálják kitölteni valamivel. Aki viszont képes elviselni ezt a pár másodperces szünetet, az valójában időt ad a másiknak, hogy továbbgondolja, amit mondott, vagy hogy kicsússzon a száján valami őszintébb. A hallgatás nem feltétlenül kínos, hanem gyakran pontosan azért hatásos, mert a legtöbb ember ösztönösen fél tőle, és ilyenkor hajlamos többet elárulni magáról, mint szeretné.
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