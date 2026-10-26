5 szokatlan tulajdonság, ami valójában jó emberismeretre utal

A jó emberismeret nem feltétlenül abból látszik, hogy valaki hangosan elemzi a másikat, sokkal inkább apró, néha kifejezetten fura szokásokból derül ki.

Az alábbi öt tulajdonság elsőre akár furcsának vagy éppen kellemetlennek tűnhet, pszichológusok szerint azonban gyakran erős megfigyelőkészségre és finom szociális érzékenységre utal.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Kényelmetlenül hosszan hallgatsz beszélgetés közben

Sokan zavarba jönnek, ha egy társalgásban csend áll be, és azonnal próbálják kitölteni valamivel. Aki viszont képes elviselni ezt a pár másodperces szünetet, az valójában időt ad a másiknak, hogy továbbgondolja, amit mondott, vagy hogy kicsússzon a száján valami őszintébb. A hallgatás nem feltétlenül kínos, hanem gyakran pontosan azért hatásos, mert a legtöbb ember ösztönösen fél tőle, és ilyenkor hajlamos többet elárulni magáról, mint szeretné.

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