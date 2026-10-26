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„Azért tette tönkre a blúzom, mert elmentem bulizni a csajokkal” – A bántalmazás finom formái a párkapcsolatban
Unsplash

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„Azért tette tönkre a blúzom, mert elmentem bulizni a csajokkal” – A bántalmazás finom formái a párkapcsolatban

Szőke Angéla
Írta 2026.10.26.
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Van, amikor csak később esik le, hogy amit a másik tett, az abúzus volt. Ezek az olvasók személyes történetei a párkapcsolati bántalmazás kevésbé látható, mégis annál fájdalmasabb formáiról.

Elhagyatva

Az exem előszeretettel hagyott engem itt-ott. Direkt provokált és összeveszett velem a kocsiban, majd a vita közepén csikorgó gumikkal megállt, üvöltött, hogy szálljak ki és elhajtott. Én meg ott maradtam tanácstalanul és egyedül kellett hazajutnom.

3 csillagjegy, akinek páratlan a lelki ereje

Volt, hogy stoppolnom kellett, mert olyan helyen rakott ki, ahol nem volt tömegközlekedés. Érdekes, hogy ezt csak évekkel később kezdtem el bántalmazásnak felfogni.

Gyilkos csend

Az első közös nyaralásunkon az első három napban nem szólt hozzám, a mai napig nem tudom miért, mert sosem árulta el. Egyedül strandoltam, egyedül ettem, egyedül mentem várost nézni.

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Aztán a negyedik reggel vidáman kelt és cuki volt, én pedig megkönnyebbültem és együtt élveztük a nyaralást. Még négy évet töltöttem ezzel az emberrel.

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