„Azért tette tönkre a blúzom, mert elmentem bulizni a csajokkal” – A bántalmazás finom formái a párkapcsolatban

Elhagyatva
Az exem előszeretettel hagyott engem itt-ott. Direkt provokált és összeveszett velem a kocsiban, majd a vita közepén csikorgó gumikkal megállt, üvöltött, hogy szálljak ki és elhajtott. Én meg ott maradtam tanácstalanul és egyedül kellett hazajutnom.
Volt, hogy stoppolnom kellett, mert olyan helyen rakott ki, ahol nem volt tömegközlekedés. Érdekes, hogy ezt csak évekkel később kezdtem el bántalmazásnak felfogni.
Gyilkos csend
Az első közös nyaralásunkon az első három napban nem szólt hozzám, a mai napig nem tudom miért, mert sosem árulta el. Egyedül strandoltam, egyedül ettem, egyedül mentem várost nézni.
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Aztán a negyedik reggel vidáman kelt és cuki volt, én pedig megkönnyebbültem és együtt élveztük a nyaralást. Még négy évet töltöttem ezzel az emberrel.
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