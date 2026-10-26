„Azért tette tönkre a blúzom, mert elmentem bulizni a csajokkal” – A bántalmazás finom formái a párkapcsolatban

Van, amikor csak később esik le, hogy amit a másik tett, az abúzus volt. Ezek az olvasók személyes történetei a párkapcsolati bántalmazás kevésbé látható, mégis annál fájdalmasabb formáiról.

Elhagyatva

Az exem előszeretettel hagyott engem itt-ott. Direkt provokált és összeveszett velem a kocsiban, majd a vita közepén csikorgó gumikkal megállt, üvöltött, hogy szálljak ki és elhajtott. Én meg ott maradtam tanácstalanul és egyedül kellett hazajutnom.

3 csillagjegy, akinek páratlan a lelki ereje A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Volt, hogy stoppolnom kellett, mert olyan helyen rakott ki, ahol nem volt tömegközlekedés. Érdekes, hogy ezt csak évekkel később kezdtem el bántalmazásnak felfogni.

Gyilkos csend

Az első közös nyaralásunkon az első három napban nem szólt hozzám, a mai napig nem tudom miért, mert sosem árulta el. Egyedül strandoltam, egyedül ettem, egyedül mentem várost nézni. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 24. a numerológia szerint: anyagi és lelki egyensúly Nem szereted a Halloweent? Rendben. De miért kell másnak is utálnia? Ezt hozza 2026. október 26. a numerológia szerint: újrakezdés és bátorság „A nőnek ez a luxus nem adatik meg” – ezért utálja a feleség, amikor a férje a kanapén tesped

Aztán a negyedik reggel vidáman kelt és cuki volt, én pedig megkönnyebbültem és együtt élveztük a nyaralást. Még négy évet töltöttem ezzel az emberrel.

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