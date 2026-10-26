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„És ebben mindenki egyetért velem” – ártatlannak tűnő, de valójában toxikus mondatok
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„És ebben mindenki egyetért velem” – ártatlannak tűnő, de valójában toxikus mondatok

Szőke Angéla
Írta 2026.10.26.
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Vannak mondatok, amelyek első hallásra teljesen ártatlannak tűnnek, mégis érzéketlenek, vagy éppen manipulatív szándékot takarnak. Mutatjuk, melyik kifejezésekre figyelj oda a mindennapokban.

Ezek a megnyilvánulások érzéketlenek, illetve sokszor manipulatív szándékot takarnak.

Milyen partner illik hozzád a születési hónapod szerint?

„Engedd el.”

Mintha ez olyan könnyű lenne, hogy csak elengedjük és kész. Senki nem azért tartogat magában érzéseket, félelmeket, mert így akarja, hanem mert pont nem tud túllépni rajtuk. Ezzel a mondattal azt sugalmazod, hogy az illető szándékosan szenved.

„Sajnálom, hogy ez felidegesített / felzaklatott / rosszul esett neked.”

Úgy hangzik, mintha elismerné, hogy rosszul érzed magad, de valójában csak felelősséget hárít. Nem azt mondja, hogy sajnálja, amit ő tett, hanem azt sugallja, hogy te reagálod túl.

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