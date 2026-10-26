„És ebben mindenki egyetért velem” – ártatlannak tűnő, de valójában toxikus mondatok

Vannak mondatok, amelyek első hallásra teljesen ártatlannak tűnnek, mégis érzéketlenek, vagy éppen manipulatív szándékot takarnak. Mutatjuk, melyik kifejezésekre figyelj oda a mindennapokban.

Ezek a megnyilvánulások érzéketlenek, illetve sokszor manipulatív szándékot takarnak.

Milyen partner illik hozzád a születési hónapod szerint? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Engedd el.”

Mintha ez olyan könnyű lenne, hogy csak elengedjük és kész. Senki nem azért tartogat magában érzéseket, félelmeket, mert így akarja, hanem mert pont nem tud túllépni rajtuk. Ezzel a mondattal azt sugalmazod, hogy az illető szándékosan szenved.

„Sajnálom, hogy ez felidegesített / felzaklatott / rosszul esett neked.”

Úgy hangzik, mintha elismerné, hogy rosszul érzed magad, de valójában csak felelősséget hárít. Nem azt mondja, hogy sajnálja, amit ő tett, hanem azt sugallja, hogy te reagálod túl. Olvass még a témában „Elkezdte terjeszteni, hogy viszonyom van a takarítóval” – Kollégák, akik alantas eszközöket választottak, hogy előbbre jussanak a ranglétrán „Nem jövök be a pasiknak, akik nekem tetszenek” – Hányszor voltál a Halo-effektus áldozata? 6 növény, ami a barátságot szimbolizálja – ezt add a legjobb barátnődnek „Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.