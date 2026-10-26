„És ebben mindenki egyetért velem” – ártatlannak tűnő, de valójában toxikus mondatok

Ezek a megnyilvánulások érzéketlenek, illetve sokszor manipulatív szándékot takarnak.
„Engedd el.”
Mintha ez olyan könnyű lenne, hogy csak elengedjük és kész. Senki nem azért tartogat magában érzéseket, félelmeket, mert így akarja, hanem mert pont nem tud túllépni rajtuk. Ezzel a mondattal azt sugalmazod, hogy az illető szándékosan szenved.
„Sajnálom, hogy ez felidegesített / felzaklatott / rosszul esett neked.”
Úgy hangzik, mintha elismerné, hogy rosszul érzed magad, de valójában csak felelősséget hárít. Nem azt mondja, hogy sajnálja, amit ő tett, hanem azt sugallja, hogy te reagálod túl.
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