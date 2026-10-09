A konyhai trükk, amitől napokig puha marad a kenyér

A kenyér már a második napon megkeményedik, de nem szeretnél minden alkalommal újat venni? A megfelelő tárolással sokat lassíthatunk a kiszáradásán, és egy egyszerű konyhai trükk is segíthet abban, hogy tovább megőrizze a puhaságát.
Miért keményedik meg ilyen gyorsan a kenyér?
A kenyér állaga nem csak azért változik meg, mert fokozatosan veszít a nedvességtartalmából. A benne lévő keményítő szerkezete is átalakul a tárolás során, ezért a kenyér egyre szárazabbnak és keményebbnek érződik, még akkor is, ha nem száradt ki teljesen.
A tárolás módja sokat számít. A papírzacskó segít megőrizni a ropogós héjat, de a kenyér belseje gyorsabban kiszáradhat benne, míg a műanyag zacskó jobban bent tartja a nedvességet, viszont a héj könnyen megpuhulhat. Meleg, párás környezetben pedig a penészedés kockázata is nagyobb.
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