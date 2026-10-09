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A konyhai trükk, amitől napokig puha marad a kenyér
iStock

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A konyhai trükk, amitől napokig puha marad a kenyér

Kende Kíra
Írta 2026.10.09.
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Már másnap kemény a kenyér? Mutatjuk, hogyan tárold, hogy tovább puha és friss maradjon, és miért nem érdemes a hűtőben tartani.

A kenyér már a második napon megkeményedik, de nem szeretnél minden alkalommal újat venni? A megfelelő tárolással sokat lassíthatunk a kiszáradásán, és egy egyszerű konyhai trükk is segíthet abban, hogy tovább megőrizze a puhaságát.

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Miért keményedik meg ilyen gyorsan a kenyér?

A kenyér állaga nem csak azért változik meg, mert fokozatosan veszít a nedvességtartalmából. A benne lévő keményítő szerkezete is átalakul a tárolás során, ezért a kenyér egyre szárazabbnak és keményebbnek érződik, még akkor is, ha nem száradt ki teljesen.

A tárolás módja sokat számít. A papírzacskó segít megőrizni a ropogós héjat, de a kenyér belseje gyorsabban kiszáradhat benne, míg a műanyag zacskó jobban bent tartja a nedvességet, viszont a héj könnyen megpuhulhat. Meleg, párás környezetben pedig a penészedés kockázata is nagyobb.

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