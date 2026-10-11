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„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre
Unsplash

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„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

Szőke Angéla
Írta 2026.10.11.
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Férfiakat kérdeztünk a témáról, és brutálisan őszinte válaszokat kaptunk. Íme, amit az ötvenes férfiak valóban gondolnak arról, miért nem keresik a velük egykorú nők társaságát.

Férfiakat kérdeztünk a témáról és brutálisan őszinte válaszokat kaptunk.

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Ideig-óráig

A huszonéves nőket szeretem, vagyis inkább úgy mondom, „lányokat”, mert huszonévesen még nem nők, hanem lányok. Azért jó huszonévesekkel kavarni, mert tele vannak élettel és megfiatalítanak engem, vén rókát.

A baj csak, hogy amint elmúlnak 30 évesek, elkezdenek felnőni: megkomolyodnak, el akarnak köteleződni és úgy már nem olyan szórakoztatóak.

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Zsenge

Minek járnék idősebb nővel, amíg fel tudok szedni egy fiatalt?! Kemény cicik, formás popsi, sima bőr. A nők sem mondanának nemet a friss pipihúsra, ha megtehetnék, nem…?

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