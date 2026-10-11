„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

Férfiakat kérdeztünk a témáról, és brutálisan őszinte válaszokat kaptunk. Íme, amit az ötvenes férfiak valóban gondolnak arról, miért nem keresik a velük egykorú nők társaságát.

Férfiakat kérdeztünk a témáról és brutálisan őszinte válaszokat kaptunk.

Pixie frizura 60 felett: kinek áll jól és hogyan kérd a fodrásznál A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ideig-óráig

A huszonéves nőket szeretem, vagyis inkább úgy mondom, „lányokat”, mert huszonévesen még nem nők, hanem lányok. Azért jó huszonévesekkel kavarni, mert tele vannak élettel és megfiatalítanak engem, vén rókát.

A baj csak, hogy amint elmúlnak 30 évesek, elkezdenek felnőni: megkomolyodnak, el akarnak köteleződni és úgy már nem olyan szórakoztatóak. Olvass még a témában „Mai napig úgy érzem, hogy engem átvertek” – Nemcsak partnert választasz, hanem életformát is A magas, mély hangú pasik jönnek be – és akkor mi van?! „Váláskor nincstelenül kerültem az utcára” – ne gazdag férjet válassz, hanem nagylelkűt Miért olyan nagy ügy, ha nem akarunk közös bankszámlát?

Zsenge

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Minek járnék idősebb nővel, amíg fel tudok szedni egy fiatalt?! Kemény cicik, formás popsi, sima bőr. A nők sem mondanának nemet a friss pipihúsra, ha megtehetnék, nem…?

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.