„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

Férfiakat kérdeztünk a témáról, és brutálisan őszinte válaszokat kaptunk. Íme, amit az ötvenes férfiak valóban gondolnak arról, miért nem keresik a velük egykorú nők társaságát.
Férfiakat kérdeztünk a témáról és brutálisan őszinte válaszokat kaptunk.
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A huszonéves nőket szeretem, vagyis inkább úgy mondom, „lányokat”, mert huszonévesen még nem nők, hanem lányok. Azért jó huszonévesekkel kavarni, mert tele vannak élettel és megfiatalítanak engem, vén rókát.
A baj csak, hogy amint elmúlnak 30 évesek, elkezdenek felnőni: megkomolyodnak, el akarnak köteleződni és úgy már nem olyan szórakoztatóak.