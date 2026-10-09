Ez a nadrágfazon 50 felett is épp olyan jól mutat, mint a fiatal generáción

A magas derekú, egyenes szárú nadrág sok nő szekrényében ott van, mégis ritkán kerül elő, mert elsőre túl szigorúnak vagy kényelmetlennek tűnik.
Pedig a megfelelő szabásban ez a fazon szépen rendezi az arányokat, hosszabbnak mutathatja a lábakat, és elegánsabbá teheti az összképet. Nem az a cél, hogy mindent elrejtsünk, hanem hogy olyan vonalakat válasszunk, amelyekben jól érezzük magunkat.
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Nem minden magas derekú nadrág egyforma
Sokan azért tartanak ettől a fazontól, mert a „magas derekú” nadrágról rögtön egy szűk, merev darab jut eszükbe. Pedig egyáltalán nem kell annak lennie. A magas derék és az egyenes szár kombinációja lehet kényelmes, elegáns és kifejezetten visszafogott is.
Az egyenes szár pedig nem tapad rá a combra, de nem is olyan bő, hogy teljesen eltűnjön benne a láb formája. Éppen ez az egyensúly adja a fazon letisztult megjelenését.