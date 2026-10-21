Kellemetlen szagú a vágódeszkád? Egy citrom és egy kis só lehet a megoldás

Egy fél citrom és egy kevés só segíthet eltüntetni a vágódeszkán maradt kellemetlen szagokat.

A fokhagyma, a hagyma és más intenzív illatú alapanyagok szaga a vágódeszkán is megmaradhat, még akkor is, ha mosogatószerrel alaposan elmostad. Szerencsére létezik egy egyszerű konyhai praktika, amelyhez mindössze fél citromra és durva szemű sóra van szükség.

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Miért marad meg a szag a vágódeszkán?

A fa- és bambuszvágódeszkák felületén apró egyenetlenségek és pórusok találhatók, amelyekben megtapadhatnak az ételekből származó szagok. A műanyag deszkákon a kések használata során keletkező karcolások szintén összegyűjthetik az ételmaradékokat és a kellemetlen illatokat. A mosogatószeres tisztítás segít eltávolítani a szennyeződéseket, de előfordulhat, hogy a szagok egy része továbbra is érezhető marad.

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