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3 csillagjegy, aki büszkeségből sosem kezdeményez
Unsplash

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3 csillagjegy, aki büszkeségből sosem kezdeményez

Farkas Izabella
Írta 2026.10.21.
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Ez a 3 csillagjegy még akkor sem szívesen kezdeményez, ha hiányzik neki valaki. A büszkeségük gyakran erősebb a vágyaiknál.

Vannak, akik hiába vágynak egy beszélgetésre, egy kibékülésre vagy akár egy új találkozásra, egyszerűen képtelenek megtenni az első lépést. Nem feltétlenül az érdektelenség tartja vissza őket, hanem a büszkeségük és a visszautasítástól való félelmük. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy inkább kivárjon, mintsem felfedje, mennyire fontos neki a másik.

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Az Oroszlán számára fontos, hogy magabiztosnak és határozottnak mutatkozzon, ezért nehezen viseli, ha olyan helyzetbe kerül, amelyben kiszolgáltatottnak érezheti magát. Ha hiányzik neki valaki, vagy szeretné rendezni a kapcsolatát egy másik emberrel, könnyen előfordulhat, hogy inkább várja a másik közeledését. Nem akarja megmutatni, mennyire érinti a helyzet, mert attól tart, hogy ezzel gyengébbnek tűnne. Különösen nehéz lehet számára kezdeményezni akkor, ha korábban már csalódott, vagy úgy érzi, nem kapta meg a neki járó figyelmet. Ilyenkor a büszkesége könnyen felülírhatja azt, amit valójában szeretne.

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