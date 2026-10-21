3 csillagjegy, aki büszkeségből sosem kezdeményez

Vannak, akik hiába vágynak egy beszélgetésre, egy kibékülésre vagy akár egy új találkozásra, egyszerűen képtelenek megtenni az első lépést. Nem feltétlenül az érdektelenség tartja vissza őket, hanem a büszkeségük és a visszautasítástól való félelmük. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy inkább kivárjon, mintsem felfedje, mennyire fontos neki a másik.
Oroszlán – Nem akarja kockára tenni a méltóságát
Az Oroszlán számára fontos, hogy magabiztosnak és határozottnak mutatkozzon, ezért nehezen viseli, ha olyan helyzetbe kerül, amelyben kiszolgáltatottnak érezheti magát. Ha hiányzik neki valaki, vagy szeretné rendezni a kapcsolatát egy másik emberrel, könnyen előfordulhat, hogy inkább várja a másik közeledését. Nem akarja megmutatni, mennyire érinti a helyzet, mert attól tart, hogy ezzel gyengébbnek tűnne. Különösen nehéz lehet számára kezdeményezni akkor, ha korábban már csalódott, vagy úgy érzi, nem kapta meg a neki járó figyelmet. Ilyenkor a büszkesége könnyen felülírhatja azt, amit valójában szeretne.
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