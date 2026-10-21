3 csillagjegy, aki büszkeségből sosem kezdeményez

Ez a 3 csillagjegy még akkor sem szívesen kezdeményez, ha hiányzik neki valaki. A büszkeségük gyakran erősebb a vágyaiknál.

Vannak, akik hiába vágynak egy beszélgetésre, egy kibékülésre vagy akár egy új találkozásra, egyszerűen képtelenek megtenni az első lépést. Nem feltétlenül az érdektelenség tartja vissza őket, hanem a büszkeségük és a visszautasítástól való félelmük. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy inkább kivárjon, mintsem felfedje, mennyire fontos neki a másik.

3 csillagjegy, akinek páratlan a lelki ereje A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Oroszlán – Nem akarja kockára tenni a méltóságát

Az Oroszlán számára fontos, hogy magabiztosnak és határozottnak mutatkozzon, ezért nehezen viseli, ha olyan helyzetbe kerül, amelyben kiszolgáltatottnak érezheti magát. Ha hiányzik neki valaki, vagy szeretné rendezni a kapcsolatát egy másik emberrel, könnyen előfordulhat, hogy inkább várja a másik közeledését. Nem akarja megmutatni, mennyire érinti a helyzet, mert attól tart, hogy ezzel gyengébbnek tűnne. Különösen nehéz lehet számára kezdeményezni akkor, ha korábban már csalódott, vagy úgy érzi, nem kapta meg a neki járó figyelmet. Ilyenkor a büszkesége könnyen felülírhatja azt, amit valójában szeretne.

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