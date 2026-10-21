3 csillagjegy, aki kígyót melenget a keblén

Van úgy, hogy nem egy nyílt ellenség próbál keresztbe tenni neked, hanem valaki, akit közel engedtél magadhoz, és akiről azt hitted, őszintén örül a sikereidnek. Egy kolléga, egy barátnő vagy akár egy családtag is viselkedhet úgy, hogy miközben támogatást ígér, apró megjegyzésekkel elbizonytalanít, vagy éppen akkor húz vissza, amikor végre előrelépnél. Ez a három csillagjegy hajlamos lehet túl sokáig megbízni olyanokban is, akik nem feltétlenül a javukat akarják.
Mérleg – A béke kedvéért a rossz szándékot is elnézi
A Mérleg számára a harmónia és a jó emberi kapcsolatok különösen fontosak, ezért nehezen hiszi el, hogy valaki, akit közel engedett magához, valójában nem örül a sikereinek. Ha előrelépés előtt állsz, könnyen lehet, hogy akad valaki a környezetedben, aki finom megjegyzésekkel próbál visszatartani: „Biztos, hogy ezt akarod? Nem lenne egyszerűbb maradni a régi helyeden?” Ezek a mondatok önmagukban még tűnhetnek jóindulatú aggodalomnak, ám ha rendszeresen akkor hangzanak el, amikor valami jót szeretnél elérni, érdemes elgondolkodnod a valódi szándékon. Egy munkahelyi előléptetés előtt például hiába érzed, hogy megérdemled a pozíciót, ha egy közeli kollégád folyton azt hangoztatja, mennyivel nehezebb lesz majd az életed vezetőként. Te pedig a konfliktus elkerülése érdekében lassan magad is kételkedni kezdesz.
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