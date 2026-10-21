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3 csillagjegy, aki kígyót melenget a keblén
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3 csillagjegy, aki kígyót melenget a keblén

Farkas Izabella
Írta 2026.10.21.
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Három csillagjegy hajlamos lehet túl sokáig megbízni azokban, akik finom megjegyzésekkel és kételyekkel próbálják visszatartani őket.

Van úgy, hogy nem egy nyílt ellenség próbál keresztbe tenni neked, hanem valaki, akit közel engedtél magadhoz, és akiről azt hitted, őszintén örül a sikereidnek. Egy kolléga, egy barátnő vagy akár egy családtag is viselkedhet úgy, hogy miközben támogatást ígér, apró megjegyzésekkel elbizonytalanít, vagy éppen akkor húz vissza, amikor végre előrelépnél. Ez a három csillagjegy hajlamos lehet túl sokáig megbízni olyanokban is, akik nem feltétlenül a javukat akarják.

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Mérleg – A béke kedvéért a rossz szándékot is elnézi

A Mérleg számára a harmónia és a jó emberi kapcsolatok különösen fontosak, ezért nehezen hiszi el, hogy valaki, akit közel engedett magához, valójában nem örül a sikereinek. Ha előrelépés előtt állsz, könnyen lehet, hogy akad valaki a környezetedben, aki finom megjegyzésekkel próbál visszatartani: „Biztos, hogy ezt akarod? Nem lenne egyszerűbb maradni a régi helyeden?” Ezek a mondatok önmagukban még tűnhetnek jóindulatú aggodalomnak, ám ha rendszeresen akkor hangzanak el, amikor valami jót szeretnél elérni, érdemes elgondolkodnod a valódi szándékon. Egy munkahelyi előléptetés előtt például hiába érzed, hogy megérdemled a pozíciót, ha egy közeli kollégád folyton azt hangoztatja, mennyivel nehezebb lesz majd az életed vezetőként. Te pedig a konfliktus elkerülése érdekében lassan magad is kételkedni kezdesz.

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